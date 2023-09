Bieżący tydzień może przynieść zwiększoną zmienność na rynkach. Uczestnicy rynku spodziewają się, że w ślad za Bankiem Rezerwy w Australii (RBA) i Bankiem Centralnym Chin (BoC), Europejski Bank Centralny (EBC) w czwartek zrobi sobie przerwę w podnoszeniu stóp procentowych tłumacząc ten ruch wyczekiwaniem na dane z gospodarek Eurolandu. Inflacja na razie nie wydaje się spowalniać, a dane makroekonomiczne pokazują, że zarówno sektor produkcyjny, jak i usługowy zwalniają. Utrzymujące się wysokie ceny surowców mogą spowodować drugą falę inflacji, co z pewnością skłania bankierów centralnych do zachowania ostrożności. Inna kwestia, z którą muszą się zmierzyć decydenci, to wpływ wysokich stóp procentowych na gospodarkę, co w efekcie może doprowadzić do recesji.

Zanim EBC podejmie decyzję w sprawie wysokości kosztu pieniądza, poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej w USA. Oczekuje się, że inflacja bazowa spadnie rok do roku z 4,7% do 4,3%, co byłoby ważnym odczytem przed przyszłotygodniowym posiedzeniem FOMC.

Europejskie giełdy stabilne przed decyzją EBC.

Od sześciu tygodni główne europejskie indeksy utknęły w ruchu bocznym w stosunkowo niewielkiej zmienności. Z jednej strony, inwestorów niepokoi fakt, że od wybuchu pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje planu ratunkowego. Z drugiej strony niepokoje te nie znalazły odzwierciedlenia w wycenie niemieckiego indeksu giełdowego. Dziś kontrakty na Dax otworzyły się wewnątrz tego bocznego ruchu i prawdopodobnie pozostaną w tym zakresie do czasu decyzji EBC oraz publikacji danych o inflacji w USA.

Dane z gospodarek Eurolandu nie napawają optymizmem, jednakże nie przekłada się to jeszcze na jednoznaczny kierunek indeksów. Sesje są bardzo zmienne, raz spadkowe, raz wzrostowe. Podsumowując, na koniec tygodnia wszystkie wiodące benchmarki zakończyły dzień z umiarkowanymi wzrostami, zyskując od 0,14% (Dax) do 0,62% (CAC40).

Również amerykańskie benchmarki kończyły piątkową sesję na lekkim plusie. Dow Jones zyskał 76 punktów, czyli 0,22%, S&P 500 wzrósł o 0,14%. Sektor technologiczny po solidnych spadkach wyhamował ruch spadkowy. Nasdaq Composite zamknął się na plusie, zyskując 0,09%. Russell 2000 kontynuował serię spadków, tracąc -0,23%.

W Azji umiarkowana przewaga wzrostów.

W rejonie Azji i Pacyfiku, poza giełdą w Japonii i w Hongkongu, pozostałe giełdy zyskują. Rynek w Japonii został wstrząśnięty wypowiedzią Uedy, że Bank Japonii (BoJ) jest bliski zacieśniania polityki monetarnej. Indeks giełdy w Tokio traci -0,45%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 0,35%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,22%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,73%), Szanghaj (1,19%) Singapur 0,04%), Sensex zyskuje 0,50%. Indeks Asia Dow rośnie o 0,58%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Piątkowa sesja na GPW przyniosła realizację dużych zysków z krótkich pozycji. Technicznie, WIG20 zatrzymał spadki testując 200-okresową prostą średnią kroczącą (SMA200), najważniejszą średnią z punktu widzenia graczy instytucjonalnych. Za nami burzliwy tydzień przy Książęcej, spowodowany kontowersyjną decyzja RPP o cięciu stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Kończąca tydzień sesja przy Książęcej zakończyła się sporym odbiciem. Z jednej strony takiej reakcji można doszukiwać się w postawie tych graczy, któ rzy usilnie bronią długich pozycji przed wygaśnięciem wrześniowej serii kontraktów.

Kontrakt wrześniowy na indeks WIG20. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 11.09.2023 r.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 820 mln zł. WIG zyskał 0,92%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,86%. WIG20fut zaliczył wzrost o 1,14%, osiągając na zamknięciu wartość 1953 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki, mWIG40 wzrósł o 1,44%. sWIG80 zamknął się 0,39% wyżej.

Złoty - próba stabilizacji na najwyższych poziomach od kwietnia.

Złoty skokowo stracił do walut rezerwowych. Po słowach Uedy, złoty silnie traci do jena.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,38.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,61.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,30.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,82.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,00.



