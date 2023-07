Wyprzedaż amerykańskiego dolara, która rozpoczęła się 6 lipca, a której graficzny obraz widać na wykresie CMC USD Index, została powstrzymana na technicznym wsparciu w okolicach kwietniowego dołka. Od ubiegłego piątku powoli, ale systematycznie, odrabia straty. GBPUSD spadł z poziomu 1,3140 do 1,2880, EURUSD spadł z 1,1275 do 1,1140. Jen, który silnie zyskiwał do dolara umacniając się ponad o 7 figur, cofnął się o 3 figury. Wszystko wskazuje na to, że bieżący tydzień będzie należał do USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.07.2023.

Skąd taka zmiana nastawienia? Dolar tracił po publikacji danych o inflacji, jednak w miarę zbliżania się decyzji Fed waluta ma spora szansę na dalsze umocnienie. Jest niemal przesądzone, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe na najbliższym spotkaniu, co zresztą sygnalizowali bankierzy. Co dalej z USD?

Po Fed, na podwyżki stóp procentowych najprawdopodobniej zdecydują się EBC i BoE. Najbardziej nieprzewidywalny jest BoJ, który po dziesięcioleciach deflacji, wszedł w nową inflacyjną rzeczywistość. Jego ultra luźna polityka monetarna i kontrola krzywej dochodowości może dobiec końca. Zbyt tani jen sprzyja eksporterom, ale powoduje, że import surowców, a szczególnie dóbr konsumpcyjnych może schłodzić nastroje konsumentów.

Zadyszka na giełdach, czy czas na korektę?

Po dwóch nijakich sesjach na głównych parkietach Europy, wczorajszy handel zakończył się wzrostami wszystkich wiodących benchmarków. Od dłuższego czasu kontrolę nad rynkiem przejęły byki i nawet słabsze od oczekiwań dane, na razie nie zmieniły apetytu na akcje. Wydaje się, że oddalenie w daleką przyszłość możliwej recesji w USA sprzyja byczo nastawionym graczom. Znaczący spadek inflacji w UK trzeci dzień z rzędu napędzał parkiet w Londynie gdzie FTSE100 rósł najsilniej, dokładając wczoraj 0,82%. Pozostałe benchmarki zyskały od 0,39% (FTSE MIB) do 0,70% (IBEX35).

Za oceanem jedynie blue chipy zyskiwały po dobrych wynikach kwartalnych. Dow Jones zyskał 164 pkt., czyli 0,47%, S&P500 zakończył dzień stratą 0,68%, utrzymując się powyżej poziomu 4500 pkt. Nasdaq Composite odnotował spadek o 2,05%.

W Azji mieszane nastroje.

Ostatnia sesja tygodnia na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach. Giełda w Tokio spada o 0,37%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,24%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,72%), Szanghaj (-0,33%) Singapur (0,04%), Sensex (-0,96%). Indeks Asia Dow traci 0,14%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po kilkunastu dniach hossy, czwartek przyniósł odpoczynek we wspinaczce pod górę. Niemniej, jednodniowe cofnięcie nie zmienia ogólnego obrazu rynku, a te są na chwilę obecną zdecydowanie bycze. Nawet dzisiejsze pogłębienie i ewentualna niewielka korekta wyjdzie tylko na dobre i może być okazją do kupna akcji po promocyjnej cenie. W oczekiwaniach bywalców w gmachu przy Książęcej, lipiec miał być spokojnym, a wręcz nudnym miesiącem. Od początku miesiąca krótcy sprzedawcy są w odwrocie. Inwestorzy najwyraźniej widząc spowalniającą inflację obstawiają miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki i póki co nie przejmują się kłopotami Chin. Skala wzrostów nad Wisłą z ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych optymistów. Do rozpoczęcia sesji na Wall Street zarówno WIG, WIG20, jak i WIG20fut oscylowały wokół poziomy odniesienia. Dopiero słaby początek na NYSE zepchnął benchmarki pod kreskę. Jeśli nie napłyną rozczarowujące dane z USA, celem byków będzie kolejny okrągły poziom 2200 pkt. WIG20 i WIG20fut już wcześniej z marszu przebiły lokalny opór na poziomie 2080 pkt., tym samym otwierając sobie drogę na północ.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld zł. WIG stracił 0,36%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,57%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,93%, finiszując na poziomie 2142 pkt. Średnie i małe spółki zakończyły handel po przeciwnych stronach barykady. mWIG40 zyskał 0,53%, ustanawiając 52-tygodniowe maksimum. sWIG80 zameldował się pod kreską ze stratą w wysokości 0,68%.

Złoty pozostaje stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,15.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,10.



