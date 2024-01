Co pokażą dane PKB w poszczególnych gospodarkach Europy i całej strefie? Według prognoz analityków, gospodarka strefy euro skurczy się o 0,1% w czwartym kwartale 2023 r., podobnie jak w trzecim, tym samym spełniając definicję recesji technicznej w warunkach zaostrzonej polityki pieniężnej, wysokiej inflacji, słabej aktywności biznesowej i stłumionego popytu światowego. Wśród największych gospodarek Eurolandu, niemieckie PKB spadnie o 0,3%, również sygnalizując recesją techniczną w gospodarce Niemiec. Wzrost prawdopodobnie zatrzymał się zarówno we Francji, jak i we Włoszech, gdzie hiszpańska gospodarka prawdopodobnie wzrośnie w IV kwartale o skromne 0,2%. Gospodarka Austrii kurczy się od sześciu kwartałów.

Dziś po sesji swoje raporty kwartalne przedstawią spółki z grupy siedmiu wspaniałych. Można spodziewać się solidnych zysków, jednak czy to wystarczy by dalej popchnąć spółki z sektora AI na wyższe poziomy? Intel, który przedstawił świetne wyniki tracił po tym, jak rozczarował perspektywami ma ten rok. Jeśli inwestorzy nie otrzymają czegoś ekstra, to same wyniki mogą nie wystarczyć i istnieje możliwość wystąpienia korekty. Dziś po sesji raport przedstawią Microsoft, Alpgabet, Advanced Micro Devices i Electronic Arts.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.01.2024.

Końcówka tygodnia w Europie wyraźnie po stronie popytu.

Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia, Germany 40 i France 40 zamknęły się na najwyższym poziomie w historii. Pierwsza sesja tygodnia na głównych europejskich parkietach zakończyła się w mieszanych nastrojach. Wśród wiodących indeksów najlepiej wypadł Stoxx 600 (0,21%). CAC40 zyskał 0,09%. Pozostałe benchmarki straciły od 0,03% (FTSE100) do 0,48% (FTSE MIB).

Znacznie więcej optymizmu było na Wall Street, gdzie US30 i US SPX 500 ustanowiły historyczne maksima, a US NDAQ 100 zamknął się na najwyższym w historii poziomie. Inwestorzy wyczekują na decyzję Fed i wyniki “siedmiu wspaniałych spółek”, które napędzały wzrost S&P500 i Nasdaq. Dow Jones Industrial Average zyskał 224 pkt., czyli 0,59%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,76% pokonując tym samym barierę 4900 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,12%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nie podążają za Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,11%. Chińskie giełdy tracą, po tym, jak sąd w Hongkongu nakazał likwidację Evergrande i pojawiła się propozycja zakazu współpracy spółek biotechnologicznych z rządem USA. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,29%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,09%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,02%), Szanghaj (-0,89%), Singapur (0,26%), Sensex (-0,29%). Indeks Asia Dow traci 0,15%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami nudny początek tygodnia na GPW i sesja podczas której handlowano w niewielkiej zmienności, co najważniejsze, przy niskiej aktywności inwestorów. Wszystkie indeksy zakończyły dzień w czerwieni, tym samym oddając znaczną część zysków wypracowanych w piątek. Gołym okiem widać, że bywalcy przy Książęcej czekają na impuls, który albo poprowadzi WIG20 na północ, albo pogłębi korektę ostatniej fali wzrostowej. Bykom zapewne nie pomagał umacniający się dolar.

Na ten moment niewiele się dzieje. Od dwó ch tygodni WIG20 oscyluje wokół poziomu 2200 pkt., a zatem pozostaje cierpliwie czekać, aż któraś ze stron przejmie inicjatywę.

Od samego startu notowań zarówno WIG, jak i WIG20 zsuwały się na coraz to niższe poziomy, a oba benchmarki zakończyły dzień w okolicach minimów dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 727 mln zł. WIG stracił 0,44%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,46%. WIG20fut spadł o 0,62%, osiągając na zamknięciu wartość 2231 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,65%. sWIG80 zakończył dzień niewielką stratą 0,04%.

Na początku tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,36.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.