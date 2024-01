Bieżący tydzień będzie obfitował w ważne odczyty makroekonomiczne oraz wydarzenia. Oczywiście najważniejszym będzie środowa decyzja Komitetu Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych. W czwartek taką sama decyzję podejmie Bank Anglii. Oczekuje się, że oba banki centralnie pozostawią stopy procentowe na nieżnienionym pozionie, ale inwestorzy będa wyczekiwać wskazówek co do dalszych działań Fed.

Inwestorzy najwyraźniej przesadzili z oczekiwaniami na szybkie odejście od ścieżki restrykcyjnej polityki monetarnej. Niemniej decydenci będą musieli rozważyć wpływy obecnej polityki na poszczególne gospodarki, jak wpłynie ona na spowolnienie aktywności biznesowej. Według niektórych obserwatorów rynku, jest mało prawdopodobne, aby we względnie zdrowej gospodarce amerykańskiej inflacja spadła do 2% bez pewnego rodzaju bólu, a rynki finansowe prawdopodobnie wyceniają w tym roku zbyt wiele obniżek stóp procentowych.

Dane z USA wskazywały na gotowość Amerykanów do wydawania pieniędzy pomimo stóp procentowych przekraczających 5%. Presja płacowa nie osłabnie na tyle, aby była zgodna z celami inflacyjnymi. Inflacja bazowa, które eliminują zmienne ceny żywności i energii sugeruje, że Fed nie ogłosi, że misja walki z inflacją została zakończona. Więcej informacji na ten temat dostarczą piątkowe payrollsy.

Wojna Izrael-Hamas może się nasilić, prowadząc do gwałtownego wzrostu cen energii. Dodatkowo wybory prezydenckie w USA mogą być źródłem niestabilności rynku.

Końcówka tygodnia w Europie wyraźnie po stronie popytu.

Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia, Germany 40 i France 40 zamknęły się na najwyższym poziomie w historii. Podczas ostatniej sesji tygodnia, wiodące indeksy zyskiwały, by ostatecznie zakończyć handel w zieleni. Jednak nie na wszystkich parkietach skala optymizmu była jednakowa. Najsłabiej poradziła sobie giełdy Madrycie, gdzie IBEX 35 zyskał “tylko” 0,20%. Zyskiem powyżej 1% cieszyły się Stoxx 600 i FTSE 100, zaliczając wzrost o 1,11% i 1,40%. Najwięcej zarobił CAC 40 zyskując 2,28%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.01.2024.

Znacznie mniej optymizmu było na Wall Street. Inwestorzy wyczekują na decyzję Fed i wyniki “siedmiu wspaniałych spółek”, które napędzały wzrost S&P500 i Nasdaq. Dow Jones Industrial Average zyskał 60 pkt., czyli 0,16%. Indeks S&P500 spadł o 0,07%. Nasdaq Composite stracił 0,36%.

W Azji przewaga popytu.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują. Indeks giełdy w Tokio traci 1,34%. Chińskie giełdy tracą, po tym, jak sąd w Hongkongu nakazał likwidację Evergrande, największego chińskiego dewelopera. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,3%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,29%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,69%), Szanghaj (-0,55%), Singapur (-0,34%), Sensex (1,16%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,05%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Podczas piątkowej sesji na GPW, gdy wydawało się, że będzie to kolejna sesja bez historii, po południu widzieliśmy przebudzenie. Byłaby to typowa sesja na przeczekanie, gdyby nie poprawa nastrojów na głównych parkietach Europy, co dało impuls stronie popytowej do działania. Na ten moment kluczowym wydaje się zamknięcie WIG20 dużo powyżej poziomu 2200 pkt., gdzie od dwóch tygodni byki miały poważny problem z jego pokonaniem.

Od samego startu notowań, do popołudnia zarówno WIG, jak i WIG20 pozostawały nieznacznie pod kreską. Jednak końcówka należała już tylko do strony popytowej. Jeśli byczy sentyment na głównych giełdach Europy utrzyma się, jest szansa powrotu do poziomu 2250, być może już podczas dzisiejszej sesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 927 mln zł. WIG zyskał 0,62%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,78%. WIG20fut wzrósł o 0,99%, osiągając na zamknięciu wartość 2245 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,24%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,39%.

Na początku tygodnia złoty jest stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,36.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.