Złoty czeka na EBC oraz dane z USA. Kurs euro w konsolidacji, kurs dolara w korekcie

Kurs złotego wydaje się wciąż znajdować pod silnym wpływem rentowności amerykańskich obligacji oraz sentymentu do rynków wschodzących, ponieważ istotnie koreluje np. z meksykańskim peso. W związku z tym czynniki krajowe wydają się mieć na kurs złotego niewielki wpływ, ale za to czynniki międzynarodowe do końca tygodnia mogą dominować. Mowa przede wszystkim o decyzji EBC oraz o danych z USA dotyczących PKB oraz inflacji PCE.

Oczekiwania przed EBC i kurs euro

Rynki obecnie zakładają, że EBC obniży stopy cztery razy w tym roku o 25 punktów bazowych każdorazowo, zaczynając od czerwca, chociaż biorąc pod uwagę dane, moglibyśmy dostać jedną obniżkę już w kwietniu. Kontrastuje to z rynkowym prognozowaniem do sześciu obniżek stóp przez Rezerwę Federalną, mimo że gospodarka amerykańska jest znacznie silniejsza niż europejska.

Dziś jednak nie oczekuje się żadnych zmian i stopa refinansowania EBC pozostanie prawdopodobnie na obecnym poziomie 4,5%, jednak dane PKB za IV kwartał, które mają być opublikowane w przyszłym tygodniu, oraz styczniowy CPI, który ma zostać opublikowany 1 lutego, mogą sprawić, że wezwania do obniżki stóp w marcu/kwietniu staną się głośniejsze w nadchodzących tygodniach, zwłaszcza że PPI jest w deflacji od ostatnich 6 miesięcy.

Na tę chwilę brak obniżek stóp procentowych w strefie euro może podtrzymywać kurs euro na wyższym poziomie i tym samym okolice 4,40 mogą być jeszcze osiągnięte przez notowania EUR/PLN. Niemniej jednak w Polsce również zmalały szanse na cięcie stóp przez RPP, co może równoważyć efekt wyceny działań EBC i tym samym stabilizować notowania. Stąd na tę chwilę kurs euro może poruszać się w trendzie bocznym między 4,40 a 4,30 PLN.

Wpływ obligacji USA na kurs złotego

Rynki obligacji amerykańskich zdają się mieć wątpliwości co do perspektywy sześciu obniżek stóp przez Rezerwę Federalną w tym roku, chociaż nadal istnieje pewne przekonanie, że obniżka w marcu pozostaje realną możliwością.

To wydaje się dość sprzeczne z intuicją, gdy myślimy o tym, że Fed mógłby obniżyć stopy przed EBC, kiedy Europa prawdopodobnie znajduje się w recesji, a gospodarka amerykańska rośnie w rozsądnym tempie, choć wolniej niż w III kwartale. Oczekiwania na IV kwartał to spowolnienie gospodarki do 1,9% do 2%, co byłoby najsłabszym kwartałem 2023 roku lub równałoby się z nim.

Mimo to, odporność amerykańskiego konsumenta była na czele odbicia wzrostu gospodarczego w USA w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z silnym zakończeniem roku pod względem wydatków konsumenckich. To dość kłóci się z pomysłem, że wzrost PKB USA mógłby zostać zrewidowany w dół w nadchodzących tygodniach, jak niektórzy twierdzili. Jeśli spojrzymy na grudniowe liczby sprzedaży detaliczne, to zakończyły one rok mocno, a te liczby są wliczane do ogólnego PKB.

Konsensus wskazuje na to, że kwartalny indeks cen bazowych PCE spowolni z 3,3% w III kwartale do około 2%, co może nie być wystarczające do złagodzenia rentowności, chyba że spadniemy poniżej 2%.

Rentowność 10-letnich obligacji USA wróciła pod dwóch dniach korekty na poziom 4,17% z 4,08% i jest blisko najwyższego poziomu od pierwszej połowy grudnia 2023 r. Wysokie rentowności zdają się nie pomagać kursowi pary USD/PLN, która silnie z nimi koreluje. Zatem dopiero spadek rentowności w USA, który może mieć miejsce przy łagodniejszych danych o PKB lub PCE może sprzyjać spadkowi kursu dolara ponownie poniżej 4 PLN. W przeciwnym razie wzrost do 4,10 byłby możliwy. Wszystko zatem zależy od danych, które poznamy dziś i jutro.



