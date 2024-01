Wczorajsze przesłanie z EBC, które nie wniosło nic nowego w aspekcie zmiany restrykcyjnej polityki monetarnej, spotkało się z umiarkowaną reakcją rynków. Za to lepsze od oczekiwań dane o PKB amerykańskiej gospodarki, pokazały, że jest ona w dobrej kondycji, co pozwoliło wyciągnąć większość europejskich indeksów nad kreskę. Dziś uwaga inwestorów skupi się na inflacji PCE z USA, która jest główną miarą dla Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że inflacja rok do roku spadnie z 3,2% do 3%.

Wysokie stopy procentowe mają szczególnie ważne znaczenie dla małych i średnich spółek, dla których wysokie koszty finansowania zewnętrznego silniej odbijają się na biznesie. Indeks Russell 2000 skupiający małe i średnie spółki spadł w nowym roku o 2,2%, pozostając w tyle w porównaniu ze wzrostem S&P 500 o 1,7%. Jest to najgorszy wynik od 1997 r. Przez większą część 2023 r. małe spółki nękały obawy o recesję i wyższe stopy procentowe, ponieważ są one bardziej podatne na rosnące koszty finansowania zewnętrznego. Następnie, pod koniec roku były jednymi z największych beneficjentów rosnącego optymizmu, że Rezerwa Federalna dokona miękkiego lądowania i wkrótce zacznie obniżać stopy procentowe. Nowy rok okazał się “sprawdzianem rzeczywistości” dla tych oczekiwań. Lepsze niż oczekiwano dane makroekonomiczne zmusiły inwestorów do przesunięcia w czasie oczekiwań co do tego, kiedy mogą rozpocząć się obniżki stóp procentowych. To rodzi pytania, czy wzrost spółek o małej kapitalizacji z indeksu Russell 2000 będą trwałe.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.01.2024.

W Europie wyhamowanie wzrostów. S&P500 z pokusą spogląda na poziom 5000.

Od samego otwarcia, wiodące indeksy podczas wczorajszej sesji skierowały się na południe. Dopiero lepsze od oczekiwań dane o PKB z USA pozwoliły odrobić straty, a część parkietów powróciła nad kreskę. Najsłabiej poradziły sobie giełdy południa Europy. FTSE MIB spadł o 0,6% a IBEX 35 o 0,58%.Pozostałe główne indeksy odnotowały skromny wzrost od 0,03% (FTSE100) do 0,3% (Stoxx 600).

Większy optymizm panował na Wall Street, jednak wiodące do tej pory prym spółki technologiczne były wyciszone, gdy inwestorzy wyczekują na wyniki spółek związanych z AI, które to napędzały wzrost S&P500 I Nasdaq 100. Dow Jones Industrial Average zyskał 243 pkt., czyli 0,46%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,53%. Nasdaq Composite zyskał 0,18%.

W Azji przewaga podaży.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości tracą. Giełda w Australii jest zamknięta z powodu święta. Po trzech dniach ponadprzeciętnych wzrostów w Hongkongu, widoczna jest realizacja zysków. Indeks giełdy w Tokio traci 1,34%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,59%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,34%), Szanghaj (-0,1%), Singapur (0,43%), Sensex (-0,51%). Indeks Asia Dow traci 0,88%.

Podsumowanie sesji na GPW.

O wczorajszej sesji na GPW można powiedzieć tylko tyle, że się odbyła. Była to typowa sesja na przeczekanie. Niezdecydowania panujące na głównych parkietach Starego Kontynentu, nie sprzyjało większej aktywności, żadnej ze stron Zatem otwarte pozostaje pytanie, czy końcówka stycznia będzie należeć do kupujących? Na chwile obecną, odpowiedź kryje się w okolicach poziomu 2200 pkt. Od półtora tygodnia WIG20 oscyluje wokół tego poziomu. Jak na razie wygląda to jak przeciąganie liny, a obie strony nie dają za wygraną.

Od samego startu notowań, do ostatniego gongu zarówno WIG, jak i WIG20 pozostawały nieznacznie pod kreską w niewielkiej zmienności. Jeśli byczy sentyment na głównych giełdach Europy utrzyma się, jest szansa powrotu do poziomu 2250.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,02 mld zł. WIG stracił 0,17%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,32%. WIG20fut spadł o 0,22%, osiągając na zamknięciu wartość 2223 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,54%. Na plusie finiszowały średniaki. mWIG40 zyskał 0,37%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,37.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.