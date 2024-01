Bitcoin ponownie w rejonie 40000 USD. Czy najgorsze jest już za nami?

Kurs bitcoina oscyluje wokół poziomu 40000 USD, zatrzymując się po spadkach, które nastąpiły od dnia rozpoczęcia handlu ETFami na BTC. Jak wynika z danych BitMEX Research od dnia 11 stycznia do dnia 25 stycznia łącznie nabyto netto 15377 BTC. Największy udział ma w tym ETF od BlackRock z zakupami na poziomie niemal 50000 BTC, a z kolei największy odpływ odnotowuje fundusz Grayscale, z którego wyprzedano już niemal 116000 bitcoinów. W funduszu GBTC zostało jeszcze ponad 498000 BTC, ale wczorajsze wyprzedaż była najmniejsza, gdyż pozbyto się jedynie nieco ponad 9000 BTC. Rynek czeka na moment, kiedy odpływy z GBTC spowolnią, ponieważ tworzą presję podażową.

W ujęciu dolarowym napływ netto do wszystkich ETFów na bitcoina wyniósł w powyższych datach 744 mln USD, a żeby wyobrazić sobie kwotę odpływu z GBTC, to wynosi ona niemal 5 mld USD. To niemal tyle ile wynosi giełdowa kapitalizacja mBanku czy KGHM.

Czy najgorsze jest za nami?

Patrząc na szeroki rynek amerykański widzimy, że inwestorom generalnie nie brakuje apetytu na ryzyko, ponieważ tamtejsze indeksy giełdowe biją kolejne rekordy. Niemniej jednak pod presją są z kolei waluty gospodarek rozwijających się i tamtejsze indeksy giełdowe, uważane z bardziej ryzykowne, w tym także za ryzykowne uważane są kryptowaluty. Ten obrazek jest dość interesujący, ponieważ rozgranicza wyraźnie to, co dzieje się na amerykańskim rynku akcji od tego, co dzieje się szeroko w klasie aktywów rozumianych jako ryzykowne. Tu z kolei wydaje się, że jest to kwestia rentowności obligacji USA oraz siły dolara. Rentowności obligacji zdecydowanie wzrosły od końca ubiegłego roku, a dolar się umocnił. Być może dopiero zmiana na tych rynkach będzie sprzyjać ponownie jednakowo walutom rynków wschodzących, giełdom oraz kryptowalutom. Tym samym inwestorzy czekają na dzisiejsze dane dotyczące inflacji PCE w USA. Jeśli zobaczymy tutaj jej spadek większy niż zakłada konsensus (2,6% oraz bazowa 3%), to apetyt na ryzyko może wzrosnąć.

Bitcoin i równość korekt. Aktualny spadek nie jest niczym nadzwyczajnym

Wiele osób, spoglądając na wykresy, patrzy na największe korekty w danym trendzie. Dla rynku bitcoina zdają się być nie tyle korekty w ujęciu dolarowym, co procentowym. Z tej perspektywy spadek ceny od szczytu w dniu umożliwienia handlu ETFami wynosi 21%. Korekta od połowy lipca do połowy września również wynosi 21%, podobnie jak korekta, która miała miejsce w lutym i marcu. Zatem jak widać, aktualny spadek nie jest niczym nadzwyczajnym i miał już miejsce w takiej skali w trendzie wzrostowym, który tworzy się od dołka z listopada 2022 r. Tym samym, jeśli cena bitcoina nadal będzie się utrzymywać w rejonie 40000 USD, to być może najgorsze jest już za nami. W przeciwnym razie dalsze wsparcia mogą wypadać w rejonie 37000-35000 USD.

