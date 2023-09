Czy strach powróci na rynki? VIX z największym wzrostem od ponad roku

Indeks VIX, znany również jako "indeks strachu" lub "indeks zmienności", to wskaźnik, który mierzy oczekiwane wahania indeksu S&P500 w Stanach Zjednoczonych w najbliższych 30 dniach. Indeks VIX jest używany do oceny poziomu niepewności i ryzyka na rynkach finansowych. Jest jednym z najważniejszych wskaźników zmienności na świecie.

Indeks VIX jest obliczany na podstawie cen opcji na indeks S&P 500, który jest jednym z najważniejszych indeksów akcji w USA. Indeks VIX wykorzystuje ceny opcji, aby oszacować oczekiwane wahania cen akcji (SPX) w najbliższym czasie. Im wyższy jest poziom indeksu VIX, tym wyższa jest oczekiwana zmienność na rynku akcji, co może wskazywać na większe ryzyko i niepewność.

Indeks VIX jest często nazywany "indeksem strachu", ponieważ jego wartość wzrasta w okresach, gdy inwestorzy są bardziej niepewni i obawiają się spadku cen na rynku. W praktyce oznacza to, że indeks VIX zazwyczaj rośnie w okresach kryzysów finansowych, spadków na rynku akcji lub innych wydarzeń, które wywołują niepewność inwestorów.

Inwestorzy i traderzy korzystają z indeksu VIX jako narzędzia do zarządzania ryzykiem i oceny poziomu niepewności na rynkach. Wzrost wartości VIX może skłonić inwestorów do poszukiwania bardziej defensywnych strategii inwestycyjnych lub zabezpieczeń przed spadkami cen akcji.

VIX rośnie najbardziej od ponad roku

Wrzesień 2023 r. przynosi największy miesięczny wzrost wartości indeksu VIX od roku, czyli od kwietnia 2022. Mowa obecnie o wzroście o 26.7% do 17,2 pkt, gdzie w kwietniu rok temu indeks wzrósł o 62% do 33,77 pkt. Obecnie indeks VIX znajduje się na najwyższym poziomie od czterech tygodni.

Co więcej, od momentu, gdy VIX osiągnął swój lokalny szczyt w październiku 2022 r. jego wartość spadała do dołka sprzed tygodnia. W tym samym czasie pozycje spekulacyjne wśród inwestorów niekomercyjnych na kontraktach zwiększały się. Pozycje długie wzrosły z 60 tys. kontraktów do ponad 100 tys. obecnie. Również pozycje długie netto skurczyły się z -105 tys. do -39 tys. (to wszystko przy spadku indeksu). Takie zachowanie może pokazywać, że spadki wartości były wykorzystywane przez spekulantów do akumulacji niższym kosztem.

VIX a implikacje dla SPX

Na podstawie wartości indeksu VIX można obliczyć oczekiwaną zmienność dla indeksu SPX na przestrzeni miesiąca oraz roku. I tak też w skali miesiąca obecny zakres wahań przy indeksie na poziomie 4320 pkt to 4105 oraz 4534 pkt. (VIX implikuje około 5% oczekiwanej zmiany SPX w skali miesiąca).

Tymczasem roczna oczekiwana zmienność to wartość samego indeksu VIX w procentach, a w przełożeniu na punkty to zakres od 5062 do 3577 pkt.

