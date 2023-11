Dziś odbędzie się przełożenie spotkanie OPEC+ w sprawie limitów wydobycia. Głębsze cięcia w produkcji są bardzo prawdopodobne, ale korzyści z ograniczenia produkcji są coraz mniejsze. OPEC+ może przedłużyć istniejące cięcia, ale nawet to będzie wymagało pewnej politycznej finezji. Przez cały rok saudyjski minister energetyki Abdulaziz bin Salman realizował misję przeciwdziałania niedźwiedzim nastrojom i odzyskaniu kontroli nad narracją rynkową. Po wiosennym okresie osłabienia rynków finansowych i gwałtownym spadku cen ropy, w kwietniu część członków OPEC+ ogłosiła dobrowolne obniżki wydobycia o 1,66 mln baryłek dziennie. Obniżki te nie wywarły trwałego wpływu na ceny. W związku z tym saudyjski minister energetyki ogłosił jednostronną obniżkę wydobycia o milion baryłek dziennie począwszy od lipca, która została przedłużona do końca 2023 r. wraz z rosyjskim zobowiązaniem do ograniczenia eksportu o 300 000 baryłek dziennie od sierpnia do końca 2023 r.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.11.2023.

Ministrowie OPEC+ stoją teraz przed wyborem pomiędzy przedłużeniem istniejących cięć a radykalniejszą obniżką. Arabia Saudyjska mogłaby preferować tę drugą opcję, ale stoi przed nią kilka wyzwań. Po pierwsze, po dobrowolnych obniżkach wydobycia o 1,5 miliona baryłek dziennie, Arabia Saudyjska produkuje obecnie około 9 milionów baryłek dziennie, co stanowi najniższą produkcję od kilku lat. Riyad może obawiać się kolejnej obniżki, która doprowadzi kraj do 8,5 miliona baryłek dziennie lub poniżej, potencjalnie nie powodując równoważącego wzrostu przychodów z baryłki. Po drugie, nie wszystkie państwa OPEC+ są w nastroju do współpracy. Zjednoczone Emiraty Arabskie od kilku lat nawołują do zwiększenia kwot. W czerwcu udało jej się zapewnić większą alokację produkcji na 2024 rok.

Popyt na ropę był w tym roku dość duży, ale solidna podaż spoza OPEC zrównoważyła większość cięć dokonanych przez OPEC+. Według Energy Information Administration produkcja ropy naftowej w USA osiągnęła w październiku najwyższy poziom w historii i wyniosła 13,2 miliona baryłek dziennie, pomimo ciągłego ograniczania wydatków w branży. Brazylia, Gujana i inne kraje zwiększyły produkcję. Od maja do września Iran był zwolniony z ograniczeń kwotowych OPEC+ i zwiększył eksport ropy do poziomów nienotowanych od 2019 r., w związku z zakupem niezależnych rafinerii w Chinach. Dodajmy to wszystko i okazuje się, że deficyt podaży w czwartym kwartale nie wystąpił. Zamiast tego rynek ropy wygląda na stosunkowo zrównoważony.

Giełdy w Europie mocne, na Wall Street stagnacja.

Wczorajszy handel w Europie zakończył się w wzrostami wszystkich wiodących indeksów strefy euro, na co wpływ miał niższy niż oczekiwano odczyt inflacji z Niemiec. Pod kreską zakończył dzień FTSE100 (-0,43%). Solidne wzrosty osiągnęły giełdy kontynentalne; od 0,24% (CAC40) do ponad 1% (Dax i FTSE MIB).

Za tu na Wall Street również niewiele się działo. Dow Jones Industrial Average zyskał 13 pkt., czyli 0,04%. S&P500 spadł o 0,09%. Nasdaq Composite stracił 0,16%.

W Azji mieszane nastroje.

Handel na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, gdy inwestorzy czekają na dane z USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,38%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0 74%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,10%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,15%), Szanghaj (-0,17%), Singapur (-0,44%), Sensex (-0,25%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczoraj WIG20 był drugim najgorszym indeksem w Europie, po części za sprawa zamieszania wokół Orlenu, który spadł o 8%. Na szczęście wczorajsze cofnięcie na WIG20 zostało obronione na wsparciu na poziomie 2200 pkt. Od jedenastuu sesji WIG20 ugrzązł w ruchu bocznym, po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, spadek dynamiki w ostatnich dniach może przełożyć się na wygenerowanie korekty. Niemniej, WIG20 obronił lokalne wsparcie na poziomie 2200 pkt. Oznacza to, że być może byki podejmą szturm na poziom 2300 pkt., który może być kluczowy dla dalszych losów WIG20.

Wczorajsza sesja znów pokazała, że obóz kupujących jest zdeterminowany w obronie ważnych wsparć i do czasu wygaśnięcia kontraktów, granie krótkich pozycji jest obarczone dużym ryzykiem. Jak na razie nie zmieniło to sytuacji technicznej na WIG20, która dalej może sprzyjać popytowi.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,9 mld zł. WIG stracił 0,66%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,77%. WIG20fut spadł o 0,58%, osiągając na zamknięciu wartość 2231 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,68%. sWIG80 zamknął się z symboliczną stratą 0,01%.

Od wczoraj złoty traci, ale jest wciąż mocny w stosunku do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,10.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.