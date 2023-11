Wczoraj przy pustym kalendarzu makro, inwestorzy czekali na wystąpienia członków Fed, szukając wskazówek co do dalszej polityki Rezerwy Federalnej. Ich wystąpienia skutecznie osłabiły dolara, ale nie wpłynęły znacząco na giełdy.

Obaj prezesi Rezerwy Federalnej stwierdzili, że niedawne oznaki spowolnienia gospodarczego mogą pomóc w powrocie inflacji do docelowej wartości banku centralnego wynoszącej 2%, ale wydaje się, że zdania są podzielone co do tego, czy stopy procentowe są wystarczająco wysokie, aby spełnić swoje zadanie. Wydaje się, że pod koniec roku gospodarka osłabła w sposób, który może obniżyć stopę inflacji, stwierdził Christopher Waller w przemówieniu w Waszyngtonie. Chociaż na podstawie dostępnych danych wczesne oznaki osłabienia aktywności gospodarczej w czwartym kwartale cieszą, inflacja jest nadal zbyt wysoka i jest za wcześnie, aby powiedzieć, czy obserwowane przez nas spowolnienie będzie się utrzymywać. Przestrzegł jednak, że potrzeba więcej dowodów.

Za to mniej jastrzębia Michelle Bowman w przemówieniu w Utah uznała postęp w zakresie spowolnienia gospodarki i kontrolowania inflacji jako bardziej „nierówny”. Powiedziała, że nadal spodziewa się, że Fed będzie musiał jeszcze bardziej podnieść stopę funduszy federalnych, aby powstrzymać inflację. Walker i Bowman są postrzegani jako dwaj z bardziej jastrzębich członków komitetu Fed ustalającego stopy procentowe. Bowman jest jednak jednym z nielicznych urzędników Fed, który nadal otwarcie mówi publicznie, że konieczne mogą być dalsze podwyżki stóp procentowych.

Bowman stwierdziła, że powinniśmy mieć na uwadze wnioski historyczne (chodzi zapewne o lata 70-te) i ryzyko związane z przedwczesnym ogłoszeniem zwycięstwa w walce z inflacją, w tym ryzyko, że inflacja może ustabilizować się na poziomie powyżej celu Fed na poziomie 2 proc. bez dalszego zacieśnienia polityki.

Podsumowując te wystąpienia, na obniżki stóp nie ma co liczyć dopóki nie dojdzie do istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz spadku inflacji do celu Fed, pomimo, że inflacja spada. Gdyby faktycznie sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu, z pewnością nie spodobałoby się to rynkowi akcji.

Na giełdach nudny handel w oczekiwaniu na dane z USA.

Wczorajszy handel w Europie zakończył się w mieszanych nastrojach, a indeksy znalazły się na ważnych poziomach technicznych. Germany 40 jest blisko oporu na poziomie 16050. France 40 ponownie zamknął się powyżej oporu na poziomie 7200. Pod kreską zakończyły dzień FTSE100 (0,7%), CAC40 (-0,21%) i Stoxx 600 (-0,30%). Na zielono zaświeciły Dax (0,16%), FTSE MIB (0,12%) i IBEX 35 (0,68%).

Na Wall Street również niewiele się działo. Dow Jones Industrial Average zyskał 83 pkt., czyli 0,24%. S&P500 wzrósł o 0,10%. Nasdaq Composite zyskał 0,29%.

W Azji przewaga podaży.

Handel na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach z przewagą podaży, gdy członkowie Fed w swoich wystąpieniach wskazali na możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio traci 0,28%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,25%, a południowokoreański KOSPI traci 0,17%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,50%), Szanghaj (-0,57%), Singapur (0,45%), Sensex (0 70%). Indeks Asia Dow spada o 0,49%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Na GPW bez zmian. Od dziesięciu sesji WIG20 ugrzązł w ruchu bocznym, po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, spadek dynamiki w ostatnich dniach, mogą przełożyć się na wygenerowanie korekty. Niemniej, to co najważniejsze z wczorajszej sesji, WIG20 obronił lokalne wsparcie na poziomie 2200 pkt. Oznacza to, że być może byki podejmą szturm na poziom 2300 pkt., który może być kluczowy dla dalszych losów WIG20.

Wczorajsza sesja znów pokazała, że obóz kupujących jest zdeterminowany w obronie ważnych wsparć i do czasu wygaśnięcia kontraktów, granie krótkich pozycji jest obarczone dużym ryzykiem. WIG i WIG20 zakończyły sesję w zieleni, w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Jak na razie nie zmieniło to sytuacji technicznej na WIG20, która dalej może sprzyjać popytowi.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld zł. WIG zyskał 1,41%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,43%. WIG20fut wzrósł o 0,99%, osiągając na zamknięciu wartość 2244 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,77%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,62%.

Złoty wciąż mocny w stosunku do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,40.



