Po czterech tygodniach dynamicznych wzrostów, giełdy rozpoczęły ostatni tydzień listopada lekkim cofnięciem. Czy to czas realizacji solidnych zysków, a może rajd będzie kontynuowany? Choć nie ma gwarancji, historia podpowiada, że dynamika wzrostów może nabrać impetu pod koniec roku, bowiem czynniki napędzające rynki to: rozwijająca się gospodarka USA, boom na sztuczną inteligencję, odporność konsumentów na inflację, wzrost dywidend, zwiększone kwoty na skup własnych akcji oraz oczekiwania, że Rezerwa Federalna zakończy cykl zacieśniania polityki monetarnej. Niemniej, po tak imponujących wzrostach, niektóre indeksy znalazły się na ważnych oporach technicznych i trudno oczekiwać, by zyski dużych graczy z długich pozycji na kontraktach terminowych zamieniły się w straty. Jeśli nawet poziomy oporów miałyby zostać utrzymane, to raczej należy się spodziewać ruchu w trendzie bocznym, gdzie każda próba dojścia do głosu niedźwiedzi spotka się z kontrą. Czy tak będzie, pokaże czas i napływające dane z USA.

W środę opublikowany zostanie wstępny odczyt PKB z USA, a w czwartek dane o indywidualnej konsumpcji amerykańskich konsumentów.

Jak na razie imponujący rajd Germany 40 został powstrzymany na ważnym oporze i dopiero jego pokonanie otworzy drogę na wyższe poziomy.

Na giełdach lekkie cofnięcie w oczekiwaniu na dane z USA.

Poniedziałkowy handel w Europie zakończył się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów i takiego scenariusza można było się spodziewać. Indeksy znalazły się na ważnych poziomach technicznych. Germany 40 jest blisko oporu na poziomie 16050. France 40 ponownie zamknął się powyżej oporu na poziomie 7200. Wszystkie benchmarki straciły od 0,31% (FTSE MIB) do 0,39% (Dax).

Wczorajsza sesja na Wall Street upłynęła w nudnej atmosferze, w niewielkiej zmienności, a czerwień na indeksach oznaczała ich niewielką przecenę. Dow Jones Industrial Average stracił 577 pkt., czyli 0,16%. S&P500 spadł o 0,20%. Nasdaq Composite stracił 0,07%.

W Azji lekka przewaga podaży.

Po wczorajszych spadkach, dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,22%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,39%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,81%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,13%), Szanghaj (-0,07%), Singapur (-0,64%), Sensex (-0,03%). Indeks Asia Dow spada o 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, spadek dynamiki w ostatnich dniach, może przełożyć się na wygenerowanie korekty. Przemawiać może za tym ostrożność byków w podjęciu szturmu na poziom 2300 pkt., który może być kluczowym dla dalszych losów WIG20.

Wczorajsza sesja znów pokazałą, że część graczy zrobiła sobie przerwę w kupowaniu akcji, co widać po niskiej aktywności inwestorów. WIG i WIG20 zakończyły w czerwieni, w okolicach środka dziennego zakresu wahań, ale jak na razie nie zmieniło to sytuacji technicznej na WIG20, która dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 819 mln zł. WIG stracił 0,67%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,90%. WIG20fut spadł o 0,76%, osiągając na zamknięciu wartość 2222 pkt. Straciły też średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,16%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,09%.

Złoty wciąż mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,37.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,40.



