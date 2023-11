OPEC+ w kluczowym momencie. Czas na decyzje o produkcji ropy i szczyt COP28.

Przed przełożonym spotkaniem OPEC+, rynek ropy naftowej doświadczał znacznych turbulencji. Arabia Saudyjska i Rosja, liderzy koalicji, są w centrum uwagi, gdyż oczekuje się, że mogą przedłużyć ograniczenia wydobycia, podaje agencja Bloomberg. To posunięcie ma na celu podtrzymanie cen ropy naftowej na stabilnym poziomie. Spotkanie OPEC+ zostało przełożone z powodu sporu o kwoty wydobycia dla afrykańskich członków. Pomimo niepewności, około połowa analityków spodziewa się, że spotkanie przyniesie decyzje o dalszym zacieśnianiu rynku ropy.

Silny spadek cen ropy przed decyzją OPEC

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ceny ropy spadły o 20%, co jest efektem nadmiaru podaży i niepewności gospodarczej. Prognozy wskazują na możliwe dalsze osłabienie rynku w 2024 roku, co stawia OPEC+ w sytuacji, gdzie musi zdecydować o swojej przyszłej polityce produkcji. Wahania cen ropy Brent odzwierciedlają sceptycyzm rynkowy co do jedności i zdolności kartelu do podjęcia zdecydowanych działań. Inwestorzy i traderzy ropy naftowej z niepokojem obserwują rozwój sytuacji i wyceniają potencjalną dużą zmienność cen w kolejnych miesiącach.

Decyzja OPEC a szczyt klimatyczny COP28.

Decyzje OPEC+ mają szersze znaczenie, szczególnie w kontekście nadchodzącego szczytu klimatycznego COP28. Wybory dotyczące produkcji ropy będą miały wpływ zarówno na globalne rynki energetyczne, jak i na globalne wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Nadchodzące spotkanie OPEC+ zbiega się z rozpoczęciem COP28, co stanowi wyzwanie dla globalnych liderów w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Decyzje o cięciach w produkcji ropy mogą być analizowane w świetle globalnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji i przejścia na zrównoważone źródła energii.

Decyzje podjęte przez OPEC+ będą miały prawdopodobnie dalekosiężne konsekwencje, zarówno dla globalnych rynków ropy, jak i dla dyskusji o zmianach klimatycznych. Rozstrzygnięcia te będą również miały wpływ na nadchodzący szczyt COP28, gdzie światowe mocarstwa będą dążyć do wypracowania strategii wobec wyzwań klimatycznych i energetycznych.

W rezultacie rynek ropy może być uważnie obserwowany również w kontekście potencjalnej dalszej dezinflacji lub odwrotnie, zagrożenia powrotem inflacji, jeśli ceny ropy zaczęłyby się podnosić po ostatniej przecenie.

