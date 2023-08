Perspektywy dalszego zacieśniania polityki przez Rezerwę Federalną pomagają dolarowi amerykańskiemu utrzymać się blisko czterotygodniowego maksimum, co z kolei jest postrzegane jako kluczowy czynnik działający jako przeciwwaga dla powiązanych z nim par walutowych. Napływające mocniejsze dane makro z USA, w tym raport ADP opublikowany w środę, wskazują na wyjątkowo odporną gospodarkę USA i zwiększają oczekiwania, że Fed będzie musiał utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Jastrzębie perspektywy podtrzymują rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA na poziomie zbliżonym do najwyższego od listopada.



Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03.08.2023.

Wspomniane powyżej fundamenty, w większym stopniu przyćmiewają obniżenie ratingu kredytowego USA przez agencję Fitch, choć umiarkowane ożywienie globalnych nastrojów związanych z ryzykiem ogranicza zyski dla bezpiecznej przystani jaką jest dolar. Jakiekolwiek znaczące ożywienie na parze EUR/USD nadal wydaje się być poza zasięgiem w związku z oczekiwaniami, że Europejski Bank Centralny może wkrótce wstrzymać swoją kampanię podwyżek stóp procentowych. To, wraz ze zbliżającym się ryzykiem recesji, może osłabić euro.

Warto przypomnieć, że prezes EBC Christine Lagarde, w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro podkreśliła, że nie podjęto jeszcze decyzji co do tego, co bank centralny zrobi na kolejnym posiedzeniu 14 września. Lagarde dodała, że następny ruch w polityce będzie oparty na najnowszych danych gospodarczych i finansowych.

Raport NFP w centrum uwagi inwestorów.

Podczas wczorajszej sesji zobaczyliśmy bardzo silne dane na temat płac w sektorze prywatnym USA, które przygotowują nas na piątkowe główne wydarzenie tygodnia tj. raport na temat płac w sektorze pozarolniczym. Czy po serii wysokich odczytów, tym razem zobaczymy mniejszą od oczekiwań liczbę nowych miejsc pracy? Jak na to zareaguje dolar?

Europejscy inwestorzy, podczas wczorajszej sesji, nie byli zbyt chętni do kupowania akcji, a przez cały dzień na parkietach królowały niedźwiedzie. Wszystkie europejskie benchmarki zakończyły dzień pod kreską, gdzie dzienne zmiany wyniosły od -1,83% (IBEX35) do -1,26% (FTSE100).

Podobnie było za oceanem, gdzie wszystkie główne amerykańskie indeksy zamknęły się na minusie. Dow stracił 0,98%, Russell 2000 odnotował zmianę o -1,37%, Nasdaq Composite spadł o 2,17%, a S&P 500 zamknęło się 1,38% niżej.

Kolejna słaba sesja azjatycka.

Rynki w azjatyckie poszły w ślad za Europą oraz USA i notują dzisiaj silne spadki. Giełda w Tokio traci 1,68%, australijski S&P/ASX 200 spada o 0,67%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,56%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,46%), Szanghaj (0,36%) Singapur (0,17%), Sensex (-0,23%). Indeks Asia Dow traci 0,8%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Giełda w Warszawie, po otwarciu sporej wielkości luką spadkową, spadała aż do końca sesji. Aktualnie kurs znajduje się na wysokości wsparcia stawianego przez poziom 2130 pkt., którego rozbicie otworzy drogę do równego poziomu 2100 pkt. Kluczowy opór nadal znajduje się na wysokości 2200 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 854 mln zł. WIG stracił 1,8%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 2,1%. Średnie i małe spó łki wpisały się w obraz rynku. mWIG40 stracił 1,29%, a sWIG80 0,95%.

Złoty traci do dolara i zyskuje do reszty walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,15.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,36.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.