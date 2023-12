Większość azjatyckich akcji spadła w piątek w wyniku ostrożnych nastrojów na rynku, pomimo rosnących oczekiwań, że Rezerwa Federalna (Fed) i Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie obniżą stopy procentowe w pierwszej połowie 2024 roku.

W Chinach mieszane sygnały gospodarcze utrzymywały optymizm w ryzach. Chiński wskaźnik Caixin Manufacturing PMI wyniósł 50,7 w listopadzie, w porównaniu z poprzednim odczytem na poziomie 49,5 i powyżej konsensusu rynkowego wynoszącego 49,8, jednak czwartkowy wskaźnik PMI NBS wykazał utrzymującą się słabość w działalności produkcyjnej i sektorze usług.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.12.2023.

Poza tym, aktywność produkcyjna w Japonii skurczyła się w najszybszym tempie od dziewięciu miesięcy, podczas gdy aktywność fabryk w Korei Południowej pozostała stabilna.

Patrząc w przyszłość, inwestorzy czekają na dane ISM Manufacturing PMI z USA. Szacuje się, że listopadowy wskaźnik wzrośnie do 47,6 z 46,7. Gracze rynkowi będą dzisiaj bacznie słuchać przewodniczącego Fed Jerome'a Powella i Goolsbee z Fed, którzy wypowiedzą się na temat dalszej polityki pieniężnej i ścieżek stóp procentowych.

W przyszłym tygodniu uwaga przeniesie się na posiedzenie Banku Rezerw Australii (RBA), na którym powszechnie oczekuje się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Giełdy w Europie mocne, na Wall Street poprawa nastrojów.

Wczorajszy handel w Europie zakończył się w wzrostami wszystkich wiodących indeksów strefy euro, na co wpływ miał niższy niż oczekiwano odczyt inflacji z Niemiec. Pod kreską zakończył dzień IBEX 35 (-0,04%). Solidne wzrosty osiągnęły giełdy kontynentalne: od 0 3% (DAX40) do 0,41% (FTSE 100).

Na Wall Street byki przejęły kontrolę nad indeksami. Dow Jones Industrial Average zyskał 520 pkt., czyli 1,47%. S&P500 wzrósł o 0,38%. Nasdaq Composite stracił 0,23%.

W Azji mieszane nastroje.

Handel na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, gdy inwestorzy czekają na dane z USA. Indeks giełdy w Tokio traci 0,17%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,2%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,19%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,65%), Szanghaj (0,11%), Singapur (0,45%), Sensex (0,76%). Indeks Asia Dow spada o 0,33%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na WIG20 przebiegła w niewielkiej zmienności, tuż powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 2200 pkt. Od dwunastu sesji WIG20 ugrzązł w ruchu bocznym, po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, spadek dynamiki w ostatnich dniach może przełożyć się na wygenerowanie korekty. Niemniej, WIG20 obronił lokalne wsparcie. Oznacza to, że być może byki podejmą szturm na poziom 2300 pkt., który może być kluczowy dla dalszych losów WIG20.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,4 mld zł. WIG stracił 0,33%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,32%. WIG20fut spadł o 0,2%, osiągając na zamknięciu wartość 2224 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie. mWIG40 spadł o 0,6%. sWIG80 zamknął się z na niewielkim plusie wynoszącym 0,08%.

Złoty traci, ale nadal pozostaje silny w stosunku do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,10.



