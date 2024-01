Zanim poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, Norges Bank, który w grudniu zaskoczył rynki podnosząc referencyjną stopę procentową o 25 pb do poziomu ogłosi swoje stanowisko. Oczekuje się, że styczniowa decyzja nie zmieni kosztu pieniądza.

Inwestorzy najwyraźniej przesadzili z oczekiwaniami na szybkie odejście od ścieżki restrykcyjnej polityki monetarnej. Niemniej decydenci będą musieli rozważyć wpływy obecnej polityki, jak wpłynie ona na spowolnienie aktywności biznesowej. Opublikowane wstępne PMI z Niemiec, Francji i strefy euro potwierdzają że zarówno przemysł i usługi są w odwrocie.

Inwestorzy będą wyczekiwać wyniku posiedzenia Rady Prezesów EBC. Według bankierów centralnych, jest dużo za wcześnie, aby banki obniżały stopy procentowe na styczniowych posiedzeniach. Coraz więcej mówi się, że również marzec nie będzie miesiącem, w którym zobaczymy obniżkę kosztu pieniądza. Według niektórych obserwatorów rynku, jest mało prawdopodobne, aby we względnie zdrowych gospodarkach inflacja spadła do 2% bez pewnego rodzaju bólu, a rynki finansowe prawdopodobnie wyceniają zbyt wiele obniżek stóp procentowych. Na godz 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa szefowej EBC, Christine Lagarde.

O tej samej godzinie opublikowane będą wstępne dane o wzroście gospodarczym w USA. Szacunki ekonomistów mówią o spadku PKB z 4,9% do 2%.

W Europie nie brakuje optymistów. Wall Street czeka na dane i wyniki ‘siedmiu wspaniałych”

Od samego otwarcia, wiodące indeksy podczas wczorajszej sesji pięły się na północ i zakończyły dzień Solidnymi wzrostami od 0,56% (FTSE100) do 1,58% (Dax).

Inwestorzy obstawiają, że polityka EBC nie zmieni się w najbliższym okresie, co może przełożyć z korzyścią dla akcji. Jednak takie założenie przy słabych danych z poszczególnych gospodarek Eurolandu może zakończyć się głębsza korektą.

Na Wall Street, druga połowa handlu sprowadziła indeksy w okolice poprzedniego zamknięcia, a prym wiodły spółki technologiczne, gdy inwestorzy wyczekują na wyniki spółek związanych z AI, które to napędzały wzrost S&P500 I Nasdaq 100. Dow Jones Industrial Average stracił 100 pkt., czyli 0,26%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,08%. Nasdaq Composite zyskał 0,36%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.01.2024.

W Azji mieszane nastroje. Giełdy w Hong Kongu i Chinach na fali po ograniczeniu krótkich pozycji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,48%, a południowokoreański KOSPI traci 0,01%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,82%), Szanghaj (2,62%), Singapur (-0,33%), Sensex (-0,45%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,03%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Byki wykorzystały poprawę sentymentu na globalnych parkietach i jak na razie próba powstrzymania pogłębienia korekty ostatniej fali wzrostowej dostała szansę powodzenia. Pozostaje pytanie, czy końcówka stycznia będzie należeć do kupujących? Na chwile obecną, odpowiedź na to pytanie kryje się w okolicach poziomu 2200 pkt. Od ubiegłego wtorku WIG20 oscyluje wokół tego poziomu. Jak na razie wygląda to jak przeciąganie liny, a obie strony nie dają za wygraną.

Za nami udana sesja. Do południa niewiele się działo i zarówno WIG, jak i WIG20 pozostawały w niewielkiej zmienności. Od tego czasu inicjatywę przejęła strona popytowa, a przed otwarciem na Wall Street, WIG20 osiągnął dzienne maksimum 2225 pkt. W samej końcówce doszło do realizacji zysków i benchmark spadł o 12 pkt. Jeśli byczy sentyment na głównych giełdach Europy utrzyma się, jest szansa powrotu do poziomu 2250.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,16 mld zł. WIG zyskał 1%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,78%. WIG20fut wzrósł o 0,86%, osiągając na zamknięciu wartość 2228 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,52%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,46%.

Złoty stabilny przed EBC i danymi z USA.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,38.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.