Dużo dzieje się na rynku surowców rolnych. Ceny mrożonego soku pomarańczowego spadły, gdy WSJ poinformował, że na Florydzie drzewa powoli odradzają się po zniszczeniach spowodowanych przez huragan Ian, ale ciągle są pod wpływem choroby, która może sprawić, że owoce z zainfekowanych drzew będą gorzkie i niemożliwe do wykorzystania na sok. W ostatnich tygodniach farmerzy z Florydy zauważyli jednak, że stanowe gaje pomarańczowe się odradzają, co daje nadzieję na lepszy kolejny okres zbiorów.

Ceny cukru wciąż rosną, chociaż od dwóch dni ich wzrost jest korygowany, ale czynniki wpływające na cenę, w tym dwa mówiące za utrzymaniem na wysokim poziomie, ciągle działają. Są to: korelacja z cenami benzyny, zbiory w Indiach i mała przepustowość portów w Brazylii (chwilowa). Ceny kontraktów terminowych na cukier surowy w USA spadły do 27,2 centa za funt, kształtując się poniżej najwyższego od 12 lat poziomu 28 centów z 6 listopada, w związku z gwałtownym spadkiem światowych cen benzyny.

Spadek kosztów paliwa ograniczył rentowność przedsiębiorstw zajmujących się mieszaniem etanolu i zmusił producentów trzciny cukrowej do przekierowania upraw na kruszenie cukru. Obawy produkcyjne głównych plantatorów trzciny cukrowej utrzymały ceny w pobliżu niedawnego szczytu.

Susze wywołane przez El Nino w Indiach, drugim co do wielkości producencie i eksporterze cukru na świecie, w dalszym ciągu negatywnie wpływają na plony trzciny cukrowej w kluczowych regionach upraw. W związku z tym, rząd Indii zapowiedział przedłużenie trwających ograniczeń eksportu na czas nieokreślony, co stwarza możliwość dalszego spadku kwot eksportowych, które w poprzednim cyklu produkcji osiągnęły poziom 6 mln ton. W międzyczasie wąskie gardła w brazylijskich portach ograniczyły ilość cukru, jaką czołowy producent i eksporter mógł sprzedać na rynki zagraniczne.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.11.2023.

Dziś poznamy informację o drugim przeglądzie zbiorów zbóż w Brazylii w sezonie 2023/24.

Oczekiwana korekta na giełdach nie nadchodzi.

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostami głównych indeksów na Starym Kontynencie. Oczekiwana przez część inwestorów korekta ostatniej fali wzrostowej nie chce się materializować, chociaż dynamika wzrostu nieco słabnie. Poza FTSE100 (-0,11%), pozostałe główne indeksy zyskały od 0,13% (FTSE MIB) do 0,69% (CAC40).

Za oceanem po po słabym początku, amerykańskie benchmarki w ostatniej fazie odrabiały straty z pierwszej połowy handlu. Dow Jones Industrial Average stracił 40 pkt., co pozwoliło na utrzymanie się powyżej poziomu 34 000 pkt. S&P500 wzrósł o 0,10%. Nasdaq Composite zyskał 0,08%.

W Azji umiarkowane wzrosty.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku tracą giełdy chińskie, po danych o inflacji PPI i CPI. Reszta giełd zyskuje, odrabiając wczorajsze straty. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,49%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,28%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,35%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,40%), Szanghaj (-0,12%), Singapur (0,20%), Sensex (0,09%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,45%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po bardzo udanym ubiegłym tygodniu, wzrosty na WIG20 zostały zatrzymane na oporze w okolicach 2200 pkt. Wczorajszy handel na parkiecie przy Książęcej nieco pogłębił ruch korekcyjny. Mimo to, nadal wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami, gdzie sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 973 mln zł. WIG stracił 1%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,29%. WIG20fut spadł o 1,47%, osiągając na zamknięciu wartość 2150 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,38%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,03%.

Żenująca, medialna wymiana zdań pomiędzy członkiem zarządu NBP, a Prezesem nie wpłynęły na kurs złotego.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.