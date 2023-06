Cykl koniunkturalny – gdzie jesteśmy i na jakie klasy aktywów zwrócić uwagę w nadchodzącym czasie?

Cykle koniunkturalne są związane z wahaniami popytu na towary i usługi oraz zmianami w poziomie inwestycji i wydatków konsumpcyjnych. W okresie wzrostu gospodarczego produkcja rośnie, bezrobocie maleje, a dochody rosną, co prowadzi do większej konsumpcji. To z kolei pobudza inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak w pewnym momencie dochodzi do przesycenia rynku, co prowadzi do spowolnienia gospodarczego. W takim okresie produkcja maleje, wzrasta bezrobocie, a dochody spadają, co z kolei prowadzi do mniejszych wydatków konsumenckich i inwestycji.