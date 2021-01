Akcje CD Projekt – wciąż obiecujące mimo PR-owej katastrofy?

CD Projekt, najbardziej znany z gry komputerowej „Wiedźmin”, zaliczył w grudniu 2020 roku spektakularną wpadkę marketingową. Warszawski twórca gier jest najbardziej znany z wydanej w 2015 roku gry „Wiedźmin 3”, będącej częścią serii, która doczekała się nawet ekranizacji w postaci serialu platformy Netflix. Nowa gra od CD Projekt, pt. “Cyberpunk 2077”, prezentuje świat osadzony w przyszłości z bohaterem, którym jest sam Keanu Reeves. Cena akcji firmy spadła o ponad 40% po ujawnieniu problemów i obaw inwestorów o dotychczasowe tempo wzrostu.

Co się dzieje na akcjach CD-Projektu?

- Konstantin Oldenburger, Analityk rynkowy CMC Markets

Gra Cyberpunk miała być dla CD Projektu hitem finansowym. Jeszcze zanim została faktycznie wydana, firma zebrała już ponad 8 milionów zamówień w przedsprzedaży. W końcu wszystkie koszty i osiem lat pracy nad projektem z gatunku sci-fi miały zostać wynagrodzone. Niestety techniczne niedociągnięcia i błędy w grze przyniosły ogromne rozczarowanie. Po narastających problemach japoński gigant technologiczny Sony Corporation usunął produkt z PlayStation Store. Również CD Projekt odpowiedział na reklamacje i zwracał klientom pieniądze. Atrakcyjny dla biznesu okres świąteczny popchnął zarząd CD Projekt do podjęcia złej decyzji i przedwczesnej premiery, co w konsekwencji przerodziło się w katastrofę. Jednak gra Cyberpunk nadal cieszy się powodzeniem. Jest wciągająca, a jej przedstawienie fabuły jest na najwyższym światowym poziomie. Ten element został przemyślany i dopracowany co do ostatniego szczegółu. Pomimo niepowodzenia na starcie, CD-Projekt zdobył jednak więcej plusów niż minusów.

Przegrupowania inwestorów, pozwy w USA oraz plan działania

Znaczące ruchy po stronie inwestorów instytucjonalnych

- Tomasz marek, opiekun klienta premium CMC MARKETS

Zbliżanie się oficjalnej premiery gry Cyberpunk 2077, a w szczególności moment, w którym okazało się, że z jej jakością na starsze wersje konsoli są bardzo duże problemy, to okres uaktywnienia się instytucjonalnych inwestorów, którzy zaczęli grać na spadki akcji CD Projekt stosując tzw. short selling (krótka sprzedaż). Inwestorzy ci próbują zarobić na problemach spółki, jednak jak wynika z Rejestru krótkiej sprzedaży prowadzonego przez KNF, wielkość pozycji poszczególnych instytucji po tej stronie rynku jest mocno zmienna. Generalnie udział krótkich pozycji zaczął się w ostatnim czasie zmniejszać, co może oznaczać, że sentyment wokół naszego „flagowego” producenta gier nieznacznie się poprawił. Taką tezę mogły potwierdzać informacje, które pojawiły się 9 stycznia 2021 roku, a konkretnie informacje o nowym, znaczącym akcjonariuszu CD Projekt. Akcjonariuszem, który poinformował o przekroczeniu progu 5% akcji był amerykański Morgan Stanley czyli jeden z największych, najbardziej renomowanych banków inwestycyjnych na świecie. Jak się jednak okazało, informacja ta ma związek z Brexitem, a konkretnie z koniecznością ujawniania pozycji w portfelach tradingowych, które od 1 stycznia znalazły się formalnie poza UE. Potwierdzają to kolejne informacje od tego inwestora odpowiednio o zmniejszeniu i zwiększeniu swojego udziału w akcjonariacie CD Projekt. Poziom powyżej 5% został jednak utrzymany. Uwzględniając powyższe trudno jednak określić kiedy, po jakich cenach i w jakim celu Morgan Stanley nabył akcje czy prawa do akcji omawianej spółki a tym samym jaka jest ich funkcja w jego portfelu czy też działalności. Mogą to być np. zabezpieczenia posiadane w związku z wystawieniem instrumentów pochodnych. Wydaje się więc, że znaczenie informacji o udziale Morgan Stanley jest co najwyżej neutralne. Potwierdza to zachowanie kursu CD Projekt, który dość szybko po tej informacji wrócił do budowy lokalnego trendu bocznego.

Pozwy inwestorskie oraz informacje ze środka spółki

Pod koniec grudnia 2020 oraz w styczniu br. na rynek napłynęły informacje, że grupa inwestorów operujących na rynku amerykańskim złożyła pozwy przeciwko spółce oraz jej zarządowi, zarzucając im składanie nieprawdziwych oświadczeń na temat wyprodukowanej gry. Mogą one dotyczyć braku informacji dotyczącej działania gry na starszych konsolach Xbox i Playstation. Nie wiemy czy lub jak potencjalne pozwy określają wartości roszczenia. Przez to trudno powiedzieć jakie mogłyby być konsekwencje wygrania tych spraw przez inwestorów na tym bardzo specyficznym rynku pod względem prawnym. Z całą pewnością jednak jest to czynnik ryzyka, który obecni i przyszli akcjonariusze brać będą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących omawianej spółki.

Niestety sytuacji CD Projekt czy jej zarządu w tym sporze na pewno nie poprawi obszerny artykuł, który w ostatnich dniach został opublikowany przez serwis Bloomberg. Tekst przytacza wypowiedzi obecnych i byłych pracowników CD Projekt, którzy to zarzucają spółce niekontrolowaną ambicję, złe planowanie, nierealistyczne harmonogramy oraz brak wystarczających testów gry głównie na konsole starszej generacji. To wszystko miało doprowadzić do zbyt szybkiego wypuszczenia niegotowej gry, co stało u podstaw obecnej katastrofy wizerunkowej. Szczegóły pojawiające się w tekście Bloomberga z całą pewnością zostaną użyte w procesach wytoczonych spółce w USA i bynajmniej w tym sporze jej nie pomogą.

Oświadczenie Prezesa

W środę, 13 stycznia Prezes spółki opublikował kilkuminutowe oświadczenie, w którym wyjaśniał przyczyny obecnych problemów, mówił o ambicjach oraz celach CD Projekt, ale co najważniejsze nakreślił wstępny plan dalszego działania. W tym ostatnim, wskazał końcówkę stycznia jako datę udostępnienia pierwszej z istotnych aktualizacji gry oraz przełom lutego i marca 2021 (kilka tygodni od daty przemówienia) jako datę dużej aktualizacji. Prezes wskazał również drugą połowę 2021 roku jako czas na wypuszczenie gry na konsole nowej generacji. Niestety wszystkie te opóźnienia będą miały istotny wpływ na sprzedaż gry czyli przychody spółki, a to jak wskazuję niżej, może mieć wpływ na decyzje inwestorów.

Zmiana wycen i rekomendacji

Należy sobie zdawać sprawę, że problemy z grą spowodują zapewne zmianę ścieżki jej sprzedaży (zarówno tej rzeczywistej jak i prognozowanej), która jak można się domyślać, była przez wielu analityków wydających rekomendacje mocno optymistyczna. Tym samym nie będzie nadużyciem założenie, że w najbliższych tygodniach pojawią się zmiany rekomendacji i wyceny spółki (pierwsze, niektóre drastyczne już się pojawiły) przez czołowe oraz opiniotwórcze Domy Maklerskie czy Banki Inwestycyjne. Bynajmniej nie będą to zmiany dla spółki pozytywne, a tym samym mogą powodować ruchy ze strony inwestorów którzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kierują się tymi rekomendacjami. Może to mieć przełożenie na zachowanie kursu akcji CD Projekt S.A. i wpływać np. na jego relatywną słabość względem branży czy szerokiego rynku.

Podsumowując, zamieszanie związane z debiutem długo oczekiwanej gry Cyberpunk 2077 pokazało, że CD Projekt jest jednym z globalnych graczy w swojej branży, a jego sukcesy czy problemy znacząco uaktywniają zarówno lokalnych jak i globalnych inwestorów, w tym głównie instytucjonalnych. Wydaje się, że najlepszym sposobem na odzyskanie zaufania rynku jest wywiązanie się Spółki z terminów dostarczania krytycznych poprawek oraz jakość tych poprawek czy inaczej ilość i wielkość problemów, które te poprawki rozwiążą. Jeśli zapowiedziane zmiany przyniosą efekt (a przekonamy się o tym, jak mówił Prezes w ciągu kilku tygodni), to jak pokazuje historia innych producentów gier, również w przypadku CD Projekt droga do odzyskania zaufania zostanie otwarta. To z kolei powinno mieć wpływ na notowania akcji na giełdzie.

Jaki może być dalszy kierunek akcji CD Projektu?

- KONSTANTIN OLDENBURGER, ANALITYK RYNKOWY CMC MARKETS

Po fatalnym starcie w grudniu, na dziennym wykresie akcji CD Projekt wyrysowała się formacja podwójnego szczytu po spadku ceny poniżej 325 zł. Potencjalny cel dla tej formacji to około 195 zł. Jednocześnie obszar przy poziomie 200 zł stanowi dołek z marca 2020 r.

Źródło: Platforma CMC Markets, 15-01-2021

Krótkoterminowy wykres godzinowy pokazuje, że w okolicach 243 zł ukształtował się nowy dołek w trendzie spadkowym. Ten nowy dołek może oznaczać zakończenie wyprzedaży. Alternatywnie, nawet wzrost w kierunku 300 do 335 zł nie zakończy na razie trendu spadkowego, więc nadal może dojść do wyprzedaży w kierunku 195 zł.

Źródło: Platforma CMC Markets, 15-01-2021

Chciałbyś przetestować swój scenariusz tradingowy na wykresie na żywo?

Skorzystaj z możliwości i już teraz otwórz bezpłatny rachunek demo na naszej innowacyjnej platformie.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.