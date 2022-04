15 najciekawszych książek o inwestowaniu na rynku forex

Autor książki to inwestor, który dzięki rynkowim mógł w wieku 36 lat przejść na „emeryturę”. Postanowił jednak podzielić się swoją wiedzą z innymi. Prezentowana pozycja to kompedium formacji cenowych. Autor pokazuje, jak je identyfikować, a następnie poddaje je testom. Bulkowski mówi wprost, co działa, a co nie. Pozycja ta może przypaść do gustu wszystkim fanom analizy technicznej.