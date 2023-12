Zurück zu den Wurzeln - Sind 100.000 $ nach dem Krypto-Winter möglich?

Als Satoshi Nakamoto Bitcoin erfand, war seine Vision klar: eine dezentralisierte Währung zu schaffen, die unabhängig von zentralen Institutionen funktioniert und Menschen weltweit finanzielle Freiheit bietet. Im Jahr 2023 hat sich Bitcoin in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt – in Richtung der Vision seines Erfinders.

Bitcoin ist 2024 mehr als nur eine Währung

Bitcoin hat sich technologisch weiterentwickelt. Die Implementierung des Lightning Network hat Transaktionen schneller und kostengünstiger gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie möchten jemandem in einem anderen Land schnell Geld überweisen. Früher könnte dies Tage dauern und hohe Gebühren verursachen. Mit dem Lightning Network können Sie jedoch Bitcoin fast sofort und nahezu kostenlos senden. Es funktioniert wie ein Nebennetzwerk, das Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain abwickelt. Dies hat die Geschwindigkeit und die Kosten für Transaktionen erheblich reduziert. Neuartige Sicherheitsprotokolle lassen die Blockchain auch widerstandsfähiger gegen Angriffe werden. Stellen Sie sich die Bitcoin-Blockchain wie ein öffentliches Buch vor, in dem alle Transaktionen aufgezeichnet werden. Früher bestand die Gefahr von Angriffen, die diese Aufzeichnungen verfälschen könnten. In den letzten Jahren wurden jedoch fortschrittliche Sicherheitsprotokolle wie die Verwendung von mehreren Konsensmechanismen und Smart Contracts eingeführt. Diese Maßnahmen machen die Blockchain widerstandsfähiger gegen Betrug und Angriffe. Außerdem fand 2024 eine weitere Integration des Bitcoin mit anderen Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT) statt. Das zeigt, dass Bitcoin mehr als nur eine Währung ist. Ethereum mag in dieser Hinsicht gegen Bitcoin punkten, aber die Community versucht auch Bitcoin breiter

aufzustellen. Das Internet der Dinge umfasst vernetzte Geräte wie intelligente Thermostate, Autos und Haushaltsgeräte. Bitcoin kann nun in diese vernetzten Geräte integriert werden, um intelligente Transaktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel kann ein autonomes Elektroauto, das mit dem IoT verbunden ist, Bitcoin verwenden, um automatisch Stromgebühren zu bezahlen, wenn es an einer Ladestation angeschlossen ist. Dies zeigt, wie Bitcoin über die reine Währungsfunktion hinausgeht und in die Welt der vernetzten Technologie eintaucht.

Wirtschaftliche Integration: Bitcoin als globales Asset

Die globale Wirtschaft hat Bitcoin zunehmend akzeptiert. Es ist faszinierend zu sehen, wie die einst verrufene Krypto-Währung mittlerweile als Zahlungsmittel in verschiedenen Ländern und bei großen Online-Händlern genutzt wird. In Ländern mit instabilen Währungen oder begrenztem Zugang zum traditionellen Bankwesen wird Bitcoin als Alternative für den Geldtransfer immer beliebter. Zum Beispiel in Venezuela, wo die Landeswährung stark abgewertet ist, verwenden Menschen Bitcoin, um Werte zu sichern und grenzüberschreitende Transaktionen durchzuführen. Zudem hat sich Bitcoin als "digitales Gold" etabliert, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit Bitcoin hat sich als solcher "sicherer Hafen" etabliert, aber es über weite Phasen auch ein Eigenleben im Bitcoin, zu dem er diesen Status als “sicherer Hafen” oder den Status dem ihm zeitweise eingeräumten Inflationsschutzes wieder komplett verlor. Zum Beispiel, während der COVID-19-Pandemie und den wirtschaftlichen Turbulenzen, haben viele Investoren Bitcoin als eine Möglichkeit gesehen, ihr Vermögen vor Wertschwankungen zu schützen. 2021 und 2022, als die Inflation die Menschen finanziell belastete, wies Bitcoin eine hohe Volatilität auf und schwankte zwischen 60.000 und 30.000 Dollar. 2023 hat die Angst vor einer Rezession in Folge der straffen Geldpolitik der Zentralbanken und die Angst davor, dass sie die Inflation nicht besiegen wird, zu neuen Käufen von Bitcoin geführt. Der Bitcoin ist 2023 wieder um rund 140% gestiegen, liegt aber nur minimal über den Tiefs der schwankungsreichen Jahre 2021 und 2022. In einigen Ländern und Städten weltweit akzeptieren physische Geschäfte mittlerweile auch Bitcoin-Zahlungen. Zum Beispiel können Sie in bestimmten Cafés, Restaurants oder Geschäften in touristischen Gebieten Bitcoin verwenden, um Ihre Einkäufe zu bezahlen. Unternehmen wie PayPal, Microsoft, Burger King, KFC oder der Streaming-Anbieter Twitch akzeptieren außerdem online Bitcoin als Zahlungsmittel für ihre Produkte und Dienstleistungen. Dies ermöglicht es den Kunden, mit Bitcoin zu bezahlen und zeigt, dass Bitcoin als legitime Zahlungsoption anerkannt ist – bei aller Volatilität.