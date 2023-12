Steht eine neue Bankenkrise im März 2024 bevor

Die Nachwirkungen des Energiepreisschocks des letzten Jahres und straffere Geld- und Fiskalpolitik tragen auch zu einer Wachstumsverlangsamung in diesem Jahr bei. Länder mit größeren Produktions- oder energieintensiven Sektoren wie Deutschland verlangsamen sich stärker als solche, die auf Dienstleistungen und Tourismus angewiesen sind. Für das Jahr 2023 prognostiziert der Internationale Währungsfonds für die deutsche Wirtschaft eine Schrumpfung um 0,5%. Zwar soll sich das Wachstum 2024 wieder auf 0,9 Prozent erholen. Das sind allerdings immer noch 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im Juli 2023 angenommen. 2024 läge Deutschland damit deutlich unter dem G7-Durchschnitt. Weltweit wird die Wachstumsprognose von gegenläufigen Kräften bestimmt: Einerseits liegt weltweit eine straffere Geldpolitik vor. Andererseits erholen sich die Realeinkommen, da die Inflation sinkt und die Löhne steigen. Die Geldpolitik nähert sich dem Ende des Straffungszyklus. Der Bundeshaushalt dürfte auch angetrieben durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2023 eine Konsolidierung anstreben, die 2024 an Fahrt gewinnt. Obwohl eine robuste US-Wirtschaft eine wichtige Stütze für die deutsche Nachfrage darstellt, sind schwächere Aktivitäten in China und mögliche zusätzliche Rohstoffpreisschocks wichtige Abwärtsrisiken für das deutsche Wachstum. Die straffe Geldpolitik hat die Kreditkosten erhöht und die Bilanzen von Haushalten und Unternehmen im Immobiliensektor geschwächt. Obwohl die Kapitalpuffer der Banken gesund sind, könnten sie unter einem ungünstigen Szenario belastet werden.

Risiko einer zweiten Bankenkrise



Deutsche Banken zeigten sich im Frühjahr 2023 widerstandsfähig gegenüber der Liquiditätskrise, die amerikanische Banken erschütterte. Obwohl auch sie mit Staatsanleihen belastet sind, die in ihren Büchern Verluste verzeichnen, bieten ihnen die Strukturen der Europäischen Zentralbank (EZB) eine gewisse Sicherheit. Im Gegensatz zu ihren amerikanischen Pendants hatten sie die Möglichkeit, erstklassige Wertpapiere wie Staatsanleihen bei der EZB zu hinterlegen, um mögliche Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Diese Möglichkeit stand den amerikanischen Banken zur Zeit des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank nicht zur Verfügung, wurde aber seitdem durch das BTLP-Programm eingeführt. Dieses Programm erlaubt es amerikanischen Geschäftsbanken, Staatsanleihen bei der Federal Reserve zu ihrem Nennwert als Kredit mit flexibler Laufzeit zu hinterlegen. Dieses Programm ist jedoch zeitlich begrenzt und soll am 11. März 2024 enden. Sollte die Fed diese Maßnahme nicht verlängern, könnte dies im März 2024 zu einer erneuten Bankenkrise führen, da immense Verluste durch den Wertverfall von Staatsanleihen in den Büchern der Banken schlummern. Ein solches Szenario würde vor allem die USA betreffen, da die EZB für Geschäftsbanken in der Eurozone ein ähnliches Programm ohne festgelegtes Ablaufdatum anbietet. Dennoch könnte die Unsicherheit über die Stabilität amerikanischer Banken Ansteckungseffekte haben, die auch deutsche Banken berühren könnten, selbst wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind.