Triple A - Apple, Amazon und Alphabet legen Quartalszahlen vor

Morgen legen die drei Technolgieriesen ihre Quartalsergebnisse vor. Die Gewichtung dieser Unternehmen im Nasdaq-100-Index beträgt insgesamt etwa 26 %, sodass ihre Ergebnisse einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten des gesamten Index haben könnten. Die Kapitalisierung der 3 Unternehmen beträgt insgesamt mehr als 4,6 Billionen USD. In den letzten zwölf Berichtsmonaten belief sich der Gesamtumsatz der börsennotierten Unternehmen auf fast 1,2 Billionen USD.

Quartalszahlen von Apple

Nachdem Apple im Oktober die Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hatte, fiel die Aktie auf den tiefsten Stand seit Mai 2021, bevor sie sich auf das aktuelle Niveau erholte. Während die Aktie in den letzten 12 Monaten um 10 % gefallen ist, hat sie in diesem Jahr bereits um 14 % zugelegt. Die Ergebnisse des ersten Quartals, das die drei Monate bis Weihnachten abdeckt und in der Regel das beste Quartal von Apple ist, geben der Aktie oft neuen Auftrieb.

Die Erwartungen der Anleger wurden jedoch durch Probleme in der Lieferkette in China gedämpft. Das taiwanesische Unternehmen Foxconn, das iPhones an Apple liefert, gab bekannt, dass die Produktion in seinem Werk in Zhengzhou auf dem chinesischen Festland durch den Ausbruch des Covid-19-Virus im November unterbrochen wurde. Dies veranlasste Apple, vor einem Engpass von bis zu 6 Millionen iPhones zu warnen.

Apple - das größte US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung - hat im letzten Quartal mit seinen Ergebnissen überzeugen können, obwohl die Einnahmen aus Dienstleistungen, iPhones und iPads leicht unter den Schätzungen lagen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 90,15 Milliarden USD, 8 % mehr als im Vorjahr. Während der Umsatz in Amerika und Europa im Vergleich zum Vorjahr stieg, ging er in Greater China und Japan zurück.

Vor einem Jahr lag der Umsatz im ersten Quartal bei 123,95 Milliarden Dollar, wovon 71,6 Milliarden Dollar auf iPhones entfielen, und der Gewinn bei 2,10 Dollar pro Aktie. Werden die diesjährigen Q1-Zahlen an diese Werte heranreichen, oder müssen die Anleger einen Realitätscheck vornehmen? Letzteres scheint wahrscheinlicher zu sein. Zusätzlich zu den Problemen in der Lieferkette haben die Verbraucher in den USA und China ihre Ausgaben zurückgefahren. Diese Faktoren erklären zum Teil, warum die Konsensschätzung für den Gewinn von Apple im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf 1,95 Dollar pro Aktie gefallen ist.

Amazons Q4-Ergebnisse

Als Amazon seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegte, wurde nicht nur bekannt, dass der Nettoumsatz trotz eines Anstiegs von 15 % im Vergleich zum Vorjahr hinter den Erwartungen zurückblieb, sondern es wurde auch die Prognose für das vierte Quartal gesenkt. Die Nachricht wirkte sich auf den Aktienkurs von Amazon aus, der am 6. Januar auf 81,43 Dollar fiel - den niedrigsten Stand seit März 2020.

Der Umsatz im 3. Quartal belief sich auf 127,1 Milliarden USD, aber höhere Betriebskosten drückten den Betriebsgewinn auf 2,15 Milliarden USD. Die Internetdienste, der einzige Geschäftsbereich, in dem sich das Betriebsergebnis verbesserte, verzeichnete einen bescheidenen Anstieg auf 5,4 Milliarden USD bei einem Umsatz von 20,5 Mrd. USD. Auch die operative Marge war mit 2 % niedriger. Amazon schätzte den Umsatz in der Vorweihnachtszeit auf 140 bis 148 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich unter den Prognosen von 155,5 Milliarden US-Dollar.

Das größte Dilemma dabei waren die Kosten. Amazons Kosten stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf 355,27 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 14 % gegenüber 311 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Um die Kosten zu senken, hat das Unternehmen in den letzten Wochen Entlassungen angekündigt. Das Unternehmen investiert auch in seine Einheit Amazon Web Services, die bis 2040 weitere 35 Milliarden Dollar für den Ausbau der Kapazitäten ausgeben soll, sowie in den Elektrofahrzeughersteller Rivian. Für das vierte Quartal wird ein Gewinn von 0,17 Dollar pro Aktie erwartet.

Alphabets Q4-Ergebnisse

Nachdem Alphabet im dritten Quartal die Erwartungen für sein Kerngeschäft verfehlt hatte, fielen die Aktien auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Seitdem hat sich die Aktie teilweise erholt, wenngleich der Abwärtstrend seit den Rekordhochs von vor einem Jahr weiterhin sehr stark ist.

Der größte Wehrmutstropfen waren dabei die fallenden Werbeeinnahmen. Die Werbeeinnahmen im 3. Quartal lagen mit 54,48 Milliarden Dollar unter den Erwartungen von 56,98 Milliarden Dollar, aber über den 53,13 Milliarden Dollar des Vorjahreszeitraums. Auch der Umsatz von YouTube sank von 7,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf knapp über 7 Milliarden Dollar. Im Gegensatz dazu stiegen die Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft von 4,99 Milliarden US-Dollar auf 6,87 Milliarden US-Dollar.

Die operative Marge sank von 32% auf 25%. Das Unternehmen hat in den letzten drei Monaten aufgrund sinkender Einnahmen und steigender Kosten Tausende von Stellenstreichungen angekündigt. Für das vierte Quartal wird ein Gewinn von 1,21 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



