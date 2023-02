Tesla Event – Wie sieht der neue Masterplan aus?

Der bevorstehende Investorentag von Tesla zieht die Aufmerksamkeit auf sich, da sich der Elektrofahrzeughersteller nach einem turbulenten Jahr auf eine gewisse Weise neu erfinden muss. Im Vorfeld der Planungen hat Tesla CEO Elon Musk bereits bestätigt, dass er den „Masterplan Teil 3“ während der Veranstaltung, die am 1. März 2023 in Texas stattfinden soll, vorstellen wird.

Getreu der Tradition von Tesla, Updates und Strategien in Veranstaltungen in Eventform einzubauen, weist die Einladung zum Investorentag einen strukturierten Hintergrund auf, sowohl in der Einladung als auch in der von Elon Musk auf Twitter geteilten Grafik der Veranstaltung. Bei näherer Betrachtung scheint der strukturierte Hintergrund aus Fahrzeugkarosserien zu bestehen. Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, wie Tesla die Skalierung des aktuellen Wagenbaus plant und damit die entscheidende Komponente des Masterplans Teil 3.

Was ist der Tesla Masterplan?

Der erste Masterplan, der von Elon Musk 2006 veröffentlicht wurde, umriss Teslas Strategie, ein Mainstream-Elektroautohersteller zu werden. Zehn Jahre später, im Jahr 2016, veröffentlichte Elon Musk den Masterplan, Teil 2, der sich auf die Ausweitung des Fahrzeugangebots von Tesla auf schwere Lastwagen, Pickups und den Stadtverkehr konzentrierte. Der Plan betonte auch den Autopilotmodus, die Entwicklung eines Robotaxi-Netzwerks, Tesla Energy und Solarprodukte.

Damit stellt sich die Frage, wie Elon Musk sich die weitere Zukunft von Tesla vorstellt und an welchen Hebeln er drehen will, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. In Sachen Skalierung und Ausbau der Marktposition könnte eine wichtige Neuerung ein preiswerteres Automobil sein. Tesla braucht ein preisgü nstigeres Auto, um noch mehr Käufer anzulocken und das ganze möglichst früher als später.

Mittlerweile gibt es diesbezüglich auch Gerüchte. Es scheint so, als ob Tesla ein 25.000 US-Dollar teures Modell plant und auf den Markt bringen will. Auf dem Investorentag könnten demnach weitere Details über dieses neue Modell bekannt gegeben werden.

Analysten zufolge braucht Tesla das preisgünstigere Modell, um die hohen Wachstumserwartungen der Investoren zu erfüllen. Alle bisherigen Modelle von Tesla, mit Ausnahme des Model Y, sind mehr als vier Jahre alt und zählen zu den Fahrzeugen der oberen Preisklasse. Die Preise für ein Model S beginnen heute bei etwa 95.000 Dollar und für ein Model X bei etwa 110.000 Dollar. Ein Model 3 beginnt bei etwa 43.000 Dollar, ein Model Y bei etwa 55.000 Dollar. Die Preise für einen Tesla sind so hoch, weil die Batterien weiterhin einen großen Kostenblock für die Hersteller darstellen.

Erwartungen der Wall Street an Tesla sind hoch

Die Wall Street erwartet, dass Tesla in diesem Jahr etwa 1,8 Millionen Model 3 und Y und im Jahr 2024 2,4 Millionen dieser beiden Modelle ausliefern wird, was ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast 40 % bedeutet. Bei diesen hohen Wachstumsraten ist es jedoch nicht verwunderlich, dass sich die Anleger und Investoren Sorgen machen, dass die Autos zu alt sein könnten bzw. die Wachstumsraten zu unrealistisch sind.

Tesla hat bereits mehrfach über die Entwicklung eines preisgünstigeren Elektroautos gesprochen. Kürzlich sagte CFO Zachary Kirkhorn auf der Telefonkonferenz des Unternehmens zum vierten Quartal, dass die Fahrzeugplattform der nächsten Generation eine Priorität sei. Details über die Kosten und den Zeitplan wurden jedoch nicht genannt.

Günstigeres Modell könnte Tesla Marktanteile bringen

Ein preisgünstigeres Modell könnte das Wachstum für Tesla ankurbeln und dem Marktführer für Elektroautos einen größeren Teil des globalen Automarktes erschließen. Ungefähr die Hälfte, der in den USA verkauften, Autos, Pickups ausgenommen, kosten weniger als 36.000 Dollar, damit würde neue Käuferschichten erschlossen werden. Statt eines komplett neuen Modells, könnte Tesla natürlich auch das Model 3 oder das Model Y auffrischen, kleine Änderungen vornehmen und neue Funktionen hinzufügen.

Ist das Tesla Event positiv oder negativ für die Tesla Aktie?

Solche Pläne sind es, worauf die Anleger am 1. März achten sollten. Tesla wird außerdem ein Update bezüglich der Auslieferung des Cybertrucks geben. Weiter könnten dies natürlich auch ein positiver oder negativer Katalysator für die Tesla-Aktie sein, die bereits in den letzten beiden Monaten sehr volatil gehandelt hat. Die Tesla-Aktie ist in diesem Jahr bisher um etwa 60 % gestiegen, hat aber in den letzten 12 Monaten immer noch etwa 28 % an Wert verloren.

