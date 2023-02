Starke US-Wirtschaft macht dem Goldpreis zu schaffen

Starker US-Dollar belastet den Goldpreis

Der US-Dollar hat sich in den letzten Wochen erholt. Dies liegt an der robusten US-Wirtschaft und den positiven Wirtschaftsdaten, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden. Die US-Arbeitslosenrate ist so tief wie nie und die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor wurden überraschend positiv aufgenommen. Der starke US-Dollar hat auch Auswirkungen auf andere Währungen und Metalle. Gold, Silber, Platin und Palladium sind in den letzten Wochen zurückgegangen. Dies liegt daran, dass der Dollar als sicherer Hafen gilt.

Rückgang der Inflation

Eine weitere Folge der starken US-Wirtschaft ist der Rückgang der Inflation. Im Januar sank der Preisdruck in den USA um ein Zehntel auf 6,4% (Gesamtinflation) und 5,6% (Kerninflation). Dies ist noch immer weit entfernt von den Zielen der US-Notenbank, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Sentiment immer noch positiv

Trotz des Rückgangs des Goldpreises ist das Sentiment der Anleger immer noch sehr positiv. Laut der CMC Markets-Kundenerwartungen sind die meisten Kunden immer noch auf der Long-Seite in Gold, Silber, Platin und Palladium engagiert.

Fazit

Der Goldpreis ist in den letzten Wochen gesunken, was auf die starke US-Wirtschaft und den starken US-Dollar zurückzuführen ist. Der Rückgang der Inflation in den USA ist ein weiterer Grund für den Rückgang des Goldpreises. Trotz des Rückgangs des Goldpreises ist das Sentiment der Anleger immer noch sehr positiv.



