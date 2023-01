Rezession in Deutschland 2023?

Steht Deutschland 2023 nach dem schwierigen Jahr 2022 vor einer Rezession? Oder kommt gar eine wirtschaftliche Depression auf uns zu? Heute kommen neue Wirtschaftsdaten, die darüber Aufschluss geben können, ob Deutschland vor einer Rezession steht oder nicht. Jochen Stanzl von CMC Markets erklärt die Definition einer Rezession und wirft einen Blick auf die aktuellen Wirtschaftsdaten. Die Daten könnten die Art und Weise beeinflussen, wie Aktionäre in diesem Jahr an der Börse investieren. Wir analysieren die aktuelle Konjunktur, die Inflation und die Entwicklungen an der Börse. Insbesondere werfen wir einen Blick auf den DAX, den Leitindex in Deutschland, und erklären, wie die heutigen Wirtschaftsdaten Einfluss nehmen auf dessen jüngst sehr starke Kursentwicklung.

BIP und DAX-Entwicklung

Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist ein Maß für die Gesamtwirtschaftsleistung und somit für den Wohlstand eines Landes. An der Börse spielen kurzfristige Veränderungen im BIP eine große Rolle, die Anleger wollen sehen, ob die Wirtschaft eines Landes in einem bestimmten Zeitraum expandiert oder schrumpft. Dabei zeigt sich, dass die Wirtschaft Deutschlands die Delle der Pandemie einigermaßen ausgeglichen hat. Das BIP misst die Wertschöpfung aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum innerhalb der Grenzen Deutschlands erbracht werden. Wir sehen, dass die Korrelation zwischen dem BIP und dem DAX klar erkennbar ist. Die Aussage hier ist: Wenn das BIP am Rekord bleibt, könnte auch der DAX zurück an den Rekord steigen.

Publicity-Gig der Bundesregierung?

Die Bundesregierung könnte einen Publicity-trä chtigen Trick der US-Regierung unter Joe Biden in den nächsten Wochen anwenden. Wir schauen uns an, was US-Präsident Joe Biden zu dem Thema zu sagen hat. Er ist nicht der Meinung, dass dies eine Rezession ist, weil der Arbeitsmarkt so stark ist. Auch in Deutschland steht der Arbeitsmarkt stark da. Wenn die Menschen Arbeit haben, dann ist das auch keine Rezession, das war die Argumentation von Joe Biden, und so könnte auch die deutsche Regierung argumentieren.

Fazit: Eine Rezession in Deutschland ist weiterhin möglich. Die Frage ist aber, ob es sich auch so anfühlen wird. Beachten Sie das Video, um weitere Details zu diesen brisanten Thema zu erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie uns einen Daumen hoch für das Video geben. Wir interessieren uns auch brennend für Ihre Meinung. Wie sehen Sie das: Erlebt Deutschland gerade einen spürbaren Wohlstandsverlust oder kommen wir noch einmal mit einem blauen Auge davon? Nutzen Sie die Kommentar-Funktion auf YouTube, um Ihre Meinung mitzuteilen!

