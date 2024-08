Marktkommentar: Korrektur im US NDQ 100 Cash CFD nimmt Gestalt an

Die Korrektur im US Nasdaq 100 Cash CFD ist in vollem Gange. Ein 123-Top hat sich ausgebildet, und der Kurs hat bereits fast die 161,8% Extension erreicht. Dies signalisiert eine bedeutende Trendwende.

Veränderter Trendcharakter

Das Unterschreiten des letzten höheren Tiefs (markiert durch einen grauen Kreis) erklärt die Beschleunigung des Abwärtstrends. Der Charakter des Trends hat sich deutlich geändert, was zu verstärkten Verkäufen geführt hat.

Erhöhte Volatilität und Marktstimmung

Die am Optionsmarkt erwartete Volatilität für die heutige US-Session ist so hoch wie im März 2023, als wir uns inmitten der Bankenkrise befanden. Der CNN Fear and Greed Index befindet sich im Angst-Bereich, was darauf hinweist, dass Anleger derzeit pessimistisch gestimmt sind. Noch am 15. Juli herrschte Gier, doch die Stimmung hat sich rapide gewandelt. Dies ist ein typisches Verhalten an den Börsen: oben wollen alle kaufen und unten verkaufen.

Unterstützungsmarken

Mögliche Unterstützungen liegen nun bei rund 18.450 Punkten (261,8% Extension aus dem 123-Top), bei 18.000 Punkten (eine runde Marke) und darunter bei etwa 17.600 Punkten (423,6% Extension).

Live-Analyse und US-Arbeitsmarktdaten

Jochen Stanzl wird heute ab 14:15 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal sein, um die US-Arbeitsmarktdaten zu kommentieren. Es wird spannend, die Auswirkungen dieser Daten auf den Markt zu beobachten. Schalten Sie ein unter diesem Link.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.