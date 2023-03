Goldpreis steigt aufgrund von Unsicherheit am Aktienmarkt - Bankensektor weiterhin im Stress

Die Unruhe am Aktienmarkt hat zu einem Anstieg des Goldpreises geführt, da Anleger auf der Suche nach einem sicheren Hafen sind. Der Goldpreis pro Feinunze hat sich in den letzten Tagen stark erhöht und erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börse in London berichtete von einem starken Anstieg der Nachfrage nach Goldbarren.

Währenddessen ist der Bankensektor weiterhin im Stress. Die Zwangshochzeit zwischen der UBS und der Credit Suisse hat vorerst die größten Liquiditätssorgen gelindert, ändert aber nichts am Geschäftsausblick oder der Solvenz der angeschlagenen Großbank. Es bleibt abzuwarten, ob ein ausreichendes Maß an Liquidität die Stressauslöser für den Moment wegspülen kann. Experten befürchten, dass die Krise in den Banken ein weiteres Mal zu einer Kreditklemme führen könnte.

Großbanken und Regionalbanken wie JPMorgan, First Republic Bank, und Commerzbank haben in den letzten Tagen ebenfalls starke Verluste hinnehmen müssen. Die europäischen Bankaktien sind insgesamt unter Druck geraten, während die US-Notenbank versucht, die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu minimieren. Die Fed muss jedoch darauf achten, die Inflation nicht aus den Augen zu verlieren, während sie eine entspanntere Geldpolitik verfolgt.

Goldbarren Feingold bei einem Edelmetallhändler

Die Lage ist angespannt, und es bleibt abzuwarten, wie die Zentralbanken reagieren werden. Das kann auch die Prognose für den Goldpreis maßgeblich beeinflussen. Die Krise hat auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Finanzmärkte, wie Leveraged Buyout-Finanzierungen und Credit Default Swaps (CDS). Die Bankenbonität steht auf dem Spiel, und eine Liquiditätskrise könnte sich zu einer Bankenkrise und Finanzkrise 2023 ausweiten.

Viele Anleger suchen nun nach alternativen Anlageformen wie dem Edelmetall Gold. Die Gold-Perspektive sieht aus Sicht einiger Edelmetallexperten vielversprechend aus, da es weiterhin als sicherer Hafen angesehen wird, besonders in Zeiten der Unsicherheit an den Finanzmärkten.

