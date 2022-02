CMC Espresso: Meine Meinung zu Russland und DAX-Einbruch

Putin schafft mit dem Einmarsch in die Ostukraine Fakten. Da die Ukraine nicht in der NATO ist, muss das Verteidigungsbündnis nicht militärisch antworten. Wir können uns durch wirtschaftliche Sanktionen aus der Affäre ziehen und es sieht danach aus, dass auch genau das passieren wird. Vier zentrale Fragen:

1) Russland ist Mitglied der OPEC+. Werden Ölexporte sanktioniert?

2) Werden Gasexporte sanktioniert?

3) Was passiert mit Nord Stream 2?

4) In Russland stehen 15 Atomreaktoren. Ist ihre Sicherheit gewährleistet?





Daher geht es nach dem Anstieg im Ölpreis um 6,66 Dollar gestern um die Frage, wie die Sanktionen genau aussehen werden. Am Vormittag um 9.30 Uhr gibt es ein Treffen der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel. Was für Sanktionen genau verhängt werden, blieb zunächst offen. Die europäischen Gaspreise schnellen 13 nach oben. Man erwartet jetzt Konkretes aus Brüssel. Als wahrscheinlich gilt, dass Personen ins Visier genommen werden. Die EU hat einen weitaus größeren Anteil am Handel mit Russland also die USA. Dennoch wartet man jetzt darauf, wie Joe Biden reagieren wird. Es sieht danach aus, als wolle Biden Putin die Tür zu Verhandlungen nicht vollends zuschlagen. Das kann sich aber auch schnell verändern. Es sieht aber danach aus, als bliebe es auch auf der US-Seite bei Sanktionen.

Es gilt heute mehr denn je sich nicht von seiner Stimmung leiten zu lassen. Wer langfristige Investitionspläne verfolgt sollte nicht sein gesamtes Depot verkaufen und short gehen. Wer eine Trading-Strategie verfolgt könnte bei erhöhter Volatilität richtig liegen, durch Senkung der Positionsgrößen und Erhöhung der Stopabstände.

Zinserwartungen sinken



Wir sehen jetzt einen Rutsch in der Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt im März. Was also wahrscheinlich getan werden müsste, um die Inflation effizient zu bekämpfen, dafür scheint weniger Raum. Das ist bedenklich, jetzt wo der Ölpreis anzieht. Es werden sogar die ersten Zinssenkungen erwartet. Mehr dazu erfahren Sie im angehängten CMC-Espresso-Video. Darin geht es auch darum, was jetzt passieren muss, um die Situation im Germany 40 noch zu retten!



