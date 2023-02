Baidu Aktie – Starkes Momentum durch Künstliche Intelligenz

Die Dynamik hinter der Rallye der Baidu-Aktie setzte sich auch in dieser Woche fort, da gestern sogar bekannt wurde, dass der Vermögensverwalter BlackRock vor kurzem seine Beteiligung an dem chinesischen Tech-Giganten aufgestockt hat, um sich für einen Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) zu positionieren. Baidu ist Chinas Antwort auf Google, mit einem Brot-und-Butter-Geschäft in der Online-Suche und Werbung. Das Unternehmen hat jedoch begonnen, sich verstärkt auf wachstumsstarke Bereiche wie KI und Cloud Computing zu konzentrieren und verfügt über eine boomende autonome Ride-Hailing-Sparte, die im vergangenen Jahr Hunderttausende von Fahrten durchgeführt hat. Vor kurzem wurde Baidu der erste Anbieter von vollständig fahrerlosen Ride-Hailing-Diensten in China.

Die Aktien von Baidu konnten sich seit dem Tief im Oktober 2022 fast verdoppeln und die bisherige Jahresperformance beträgt 30 %.

Baidu weit vorne in Sachen KI

Baidu, gab erst in der vergangenen Woche bekannt, dass es einen sogenannten Chatbot mit künstlicher Intelligenz auf den Markt bringen wird, ähnlich dem ChatGPT-System, das weltweit die Fantasie beflügelt hat. Baidu plant, den Dienst als eigenständige Anwendung zu starten und ihn schrittweise in seine Suchmaschine einzubinden.

Den First Mover Vorteil zu haben ist sicherlich eine große Leistung, allerdings ist es derzeit noch nicht ganz klar, inwieweit sich die Dienste monetarisieren lassen. Andere Akteure auf beiden Seiten des Pazifiks -wie zum Beispiel Alphabet, Tencent oder Alibaba - warten vielleicht nur darauf, aus den Fehlern der ersten Stehversuche in diesem Bereich zu lernen. Es stellt sich die Frage, wie weit sich diese Technologie durchsetzen wird.

Der Wert für Baidu in der KI könnte woanders liegen. Es geht um die Zementierung seines De-facto-Status als Chinas KI-Champion. Das Wachstum des Unternehmens durch suchmaschinengestützte Werbung hat vor einiger Zeit seinen Höhepunkt erreicht. Die Aktien sind in den letzten fünf Jahren um 40 % gefallen. Dies veranlasste Baidu zu großen Investitionen in die KI, insbesondere in die Technologie des autonomen Fahrens. Der Optimismus in Bezug auf das Potenzial der KI - zweifellos zum Teil durch die öffentliche Aufmerksamkeit für den KI-Chatbot ChatGPT begünstigt - hat Baidu in letzter Zeit als chinesisches Unternehmen ins Rampenlicht gerückt.

BlackRock beteiligt sich an Baidu

Aufgrund der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China ist es etwas ungewöhnlich, jedoch hat sich der amerikanische Vermögensverwalter BlackRock dazu entschlossen Baidu Aktien zu erwerben. Dies war der jüngste Katalysator, der die Aktie in die Höhe trieb. Aus den Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass BlackRock seine Beteiligung an Baidu zum 31. Dezember auf 6,6 % des Unternehmens erhöht hat und damit zu den größten Aktionären des Unternehmens zählt.

Was ist ChatGPT?

Die Technologie von ChatGPT lernt aus riesigen Datenmengen, wie man auf Aufforderungen von Nutzern auf eine menschenähnliche Art und Weise antwortet, indem sie Informationen wie eine Suchmaschine oder sogar Prosa anbietet.

Chatbots in China konzentrieren sich derzeit auf die soziale Interaktion, während ChatGPT bei professionelleren Aufgaben wie dem Programmieren und Schreiben von Aufsätzen besser abschneidet.

In die Schlagzeilen kam die Technologie ebenfalls, nachdem Microsoft sich dazu entschlossen hatte eine Investition in Höhe von 1 Milliarde Dollar in das in San Francisco ansässige Unternehmen OpenAI zu tätigen und sogar erwägt eine Aufstockung seiner Anteile zu vollziehen.

Wie könnte es mit der Baidu Aktie weitergehen?

Seit dem Tief Ende Oktober 2022 konnte sich die Baidu Kurs mehr als verdoppeln. Aktuell erreicht der Kurs den wichtigen Widerstand bei 157 USD. Am Widerstand gibt es natürlich 2 Optionen. Den direkten Durchbruch über diesen Widerstand oder eine vorherige Korrektur, bevor der Widerstand erneut einem Test unterworfen wird. Der direkte Durchbruch über den Widerstand könnte demnach eine noch größere Rally auslösen und einen Anstieg in Richtung 285 USD begünstigen. Eine Korrektur könnte den Bereich zwischen 125 USD und 108 USD anlaufen, bevor sich der Ausbruch erneut materialisieren könnte. Fällt der Kurs jedoch unter das Oktober-Tief bei rund 74 USD fällt, dürften die Rally-Ambitionen beendet sein und ein weiterer Abverkauf in Richtung 67 USD und 40 USD dürfte folgen.

Quelle: Tradingview, Chart erstellt von CMC Markets, Wochenchart, 03.02.23

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



