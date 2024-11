Amazon bleibt auf dem richtigen Weg – Wachstumstreiber Cloud-Geschäft

Es war vor allem die Prognose für das jetzt abgeschlossene Quartal, die den Investoren vor knapp drei Monaten so gar nicht schmeckte und die daraufhin den Kurs der Aktie im August-Flash-Crash auf nur noch knapp über 150 Dollar abstürzen ließen. Seitdem ging es wieder kontinuierlich aufwärts und zurück in Richtung Allzeithoch, welches jetzt nur noch gut drei Prozent entfernt liegt. Dabei waren die Zahlen zum zweiten Quartal schon nicht schlecht und die gestern veröffentlichten zum dritten waren es schon gar nicht.

Amazon mit Umsatz und Gewinn deutlich über Erwartungen

Amazon konnte einmal mehr die Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertreffen, gerade die wichtige Cloud-Sparte AWS (Amazon Web Services) bleibt in der Erfolgsspur. Es sieht so aus, als könne sich Amazon weiterhin gegen die schnell wachsende Cloud-Plattform Azure von Microsoft behaupten. Wie bei den anderen großen Technologie-Unternehmen spielen die Kosten für die ehrgeizigen Projekte von Amazon immer wieder eine Rolle. So lösten zum Beispiel die hohen Investitionen in das Kuiper-Satelliten-Internetprojekt in den vergangenen Monaten einige Herabstufungen durch Analysten aus. Solange aber der Online-Handel und das Werbegeschäft weiter gute Margen und Zahlen liefern, muss man sich als Anleger über die Investitionen in die Zukunft keine Sorgen machen. Wie man allerdings 2022 gesehen hat, kann sich der Wind in dieser Hinsicht auch bei Amazon schnell drehen.

Online-Handel im starken, vierten Quartal

Vor allem der Online-Handel sollte im letzten Quartal wieder Fahrt aufnehmen, da bekanntlich der Geldbeutel an Weihnachten auch bei vorsichtigen Konsumenten etwas lockerer sitzt, weil sie sich den ein oder anderen Notgroschen zurückgelegt haben. Das zeigt auch das gestiegene Verbrauchervertrauen in den vergangenen beiden Monaten in den USA. Zuletzt litt dieser Bereich unter dem intensiven Wettbewerb im Einzelhandelsgeschäft mit Konkurrenten wie Walmart und Target, weil Kunden mehr und mehr auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten und sich häufiger für günstigere Artikel anstelle von Markenprodukten entscheiden. Gleichzeitig bekommt der E-Commerce-Bereich durch chinesische Emporkömmlinge wie Temu und Shein ernstzunehmende Konkurrenz.

Amazon-Cloud wächst weiter

Wachstumstreiber bei Amazon bleibt mit einem Umsatzsprung von 19 Prozent im dritten Quartal ganz klar der Cloud-Bereich. Das Wachstum ist hier auch auf die selbst entwickelten KI-Chips zurückzuführen, die für viele Unternehmen das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Beschleunigung des Umsatzwachstums und ein starker Auftragsbestand inmitten erhöhter Unternehmensausgaben für die Modernisierung der Infrastruktur verleihen AWS den nötigen Rückenwind. Trotz aller Bedenken hinsichtlich der Kuiper-Investitionskosten bietet das Satelliten-Internet-Segment überzeugende wirtschaftliche Perspektiven für langfristiges Wachstum, insbesondere für Amazon mit seinem bereits bestehenden Kundenstamm.

Was kommt nach dem Allzeithoch?

Die bevorstehende Einführung von Prime Video-Werbung in weiteren Märkten in Verbindung mit einem Anstieg der Zuschauerzahlen dürfte das margenstarke Online-Werbegeschäft stärken und die Bedenken hinsichtlich des allgemeinen Rentabilitätswachstums etwas zerstreuen. Langfristig ist Amazon auf dem richtigen Weg. Und die Aktie ist es auch. Mit dem heutigen Kurssprung in der Vorbörse ist das Allzeithoch bei rund 200 USD nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Damit könnte sich ein weiteres Kaufsignal in der Amazon Aktie abzeichnen, welches den Aktienkurs dann in Richtung 232 USD und 279 USD bringen könnte. Negativ wäre aktuell ein Rutsch unter die 179 USD Marke. Dies würde einen erneuten Test des Augusttiefs bei rund 150 USD und sogar 118 USD mit sich bringen.



