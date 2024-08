Złoty w korekcie od połowy lipca. Kurs dolara w okolicach 4 PLN, a obligacje z największym rajdem w tym roku

W dniu 15 lipca kurs dolara spadł do poziomu 3,89 PLN, co było najniższą wartością od 28 grudnia 2023 r. Od tamtego czasu notowania USD/PLN stale pną się w górę, obecnie znajdując się na najwyższym poziomie od początku lipca i zbliżając się do poziomu 4,00 PLN.

Słabości złotego jest wspierana przez rotację kapitały na polskim rynku, gdzie GPW cechuje się dużą słabością, a obligacje są rozchwytywane przez inwestorów. Tylko w lipcu rentowności polskich 10-letnich obligacji spadła z 5,90% do 5,39%, co jest największym spadkiem w tym roku, świadczącym o tym, że popyt na te papiery wzrósł. W zasadzie jest to pierwszy miesiąc tak silnego popytu na obligacje Polski od grudnia 2023 r., co przy spadających cenach akcji zdaje się wskazywać na wycenę pogarszającej się kondycji polskiej gospodarki. Jest to także widoczne w ostatnich rewizjach w dół polskiego PKB.

W tym środowisku szybszego spadku rentowności w Polsce wobec spadku rentowności w USA, kurs złotego zdaje się być pod presją, a notowania USD/PLN zmierzają w stronę czterech złotych.

Potencjał do ewentualnego zakończenia korekty w osłabieniu się polskiej waluty może w tym momencie wynikać z tego, że dane z naszej gospodarki przestaną rozczarowywać lub gdy dane z amerykańskiej gospodarki będą coraz gorsze. Innymi słowy, nasza gospodarka nie może psuć się szybciej od amerykańskiej.

Mimo dużego ruchu na rynku obligacji i przeszacowania kursu walutowego wynikającego m.in. ze zmian rentowności w kursie USD/PLN jeszcze nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Notowania od początku roku przebywają w konsolidacji, którą można opisać poziomami 4,10 oraz 3,90. Zdaje się, że dopiero wybicie z niej, może spowodować powstanie większego trendu na rynku złotego wobec dolara i wciąż jest na to potencjał do końca tego kwartału.

Najbliższe istotne dane, które mogą wspierać zmienność notowań USD/PLN, to dane z rynku pracy w USA, które poznamy w piątek o godzinie 14:30.

