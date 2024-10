Wybory prezydenckie w USA w 2024 roku zapowiadają się jako starcie dwóch odmiennych wizji gospodarczych. Z jednej strony Donald Trump, reprezentujący Partię Republikańską, który opowiada się za obniżkami podatków i deregulacją, z drugiej Kamala Harris, kandydatka Partii Demokratycznej, która stawia na większą interwencję państwa i inwestycje w programy społeczne oraz zieloną transformację. Programy tych kandydatów mają znaczące różnice, szczególnie w zakresie polityki fiskalnej, co może mieć daleko idące konsekwencje dla gospodarki i polityki monetarnej prowadzonej przez Rezerwę Federalną.

Program gospodarczy Donalda Trumpa

Donald Trump kontynuuje politykę, którą realizował podczas swojej pierwszej kadencji (2017–2021). Jego program gospodarczy kładzie nacisk na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla firm i osób fizycznych, co ma na celu stymulację wzrostu gospodarczego i przyciągnięcie inwestycji. Kluczowe punkty jego programu to:

Obniżki podatków

Trump zapowiada dalsze cięcia podatkowe, zwłaszcza dla przedsiębiorstw. W jego wizji niższe podatki zwiększą zyski firm, co powinno przełożyć się na wyższe inwestycje oraz wzrost zatrudnienia. Jednym z najważniejszych elementów tej polityki byłaby dalsza redukcja podatku dochodowego od osób prawnych, co ma przyciągnąć kapitał zagraniczny i stymulować rozwój przemysłu.

Deregulacja

Trump zapowiada kontynuację deregulacji w sektorach takich jak energetyka, przemysł i finansowy. Zmniejszenie biurokracji ma zwiększyć efektywność firm, co w teorii przełoży się na wyższy wzrost gospodarczy. Deregulacja miałaby szczególnie dotknąć sektora energetycznego, gdzie Trump chce wspierać tradycyjne źródła energii, takie jak ropa i gaz.

Izolacjonizm gospodarczy

Trump pozostaje zwolennikiem polityki „America First”, co oznacza dążenie do zmniejszenia zależności od importu oraz renegocjowanie umów handlowych na korzyść USA. Wzmożona protekcjonistyczna polityka handlowa może jednak prowadzić do napięć międzynarodowych i wojen handlowych, jak miało to miejsce podczas jego pierwszej kadencji.

Program gospodarczy Kamali Harris

Kamala Harris, reprezentując Partię Demokratyczną, proponuje zupełnie inną wizję gospodarki, opartą na większym udziale państwa w gospodarce i redystrybucji dochodów. Jej program skupia się na inwestycjach w infrastrukturę, zieloną energię i programy socjalne. Główne założenia programu Harris to:

Podwyżki podatków dla najbogatszych i firm

Harris zapowiada zwiększenie progresywności systemu podatkowego, w tym podwyższenie podatków dla najbogatszych Amerykanów oraz korporacji. Z tych środków finansowane byłyby programy społeczne, takie jak opieka zdrowotna, edukacja oraz zielone inwestycje.

Zielona transformacja

Jednym z najważniejszych punktów programu Harris są inwestycje w ekologiczne technologie i walka ze zmianami klimatycznymi. Plan „zielonego nowego ładu” przewiduje ogromne nakłady finansowe na modernizację infrastruktury energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji CO2. To nie tylko element polityki klimatycznej, ale również strategia tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach przyszłościowych.

Wsparcie dla klasy średniej i niższej

Harris stawia na wzmocnienie zabezpieczeń socjalnych, takich jak programy opieki zdrowotnej, dostęp do edukacji oraz zwiększenie płacy minimalnej. Polityka ta ma na celu zmniejszenie nierówności dochodowych i zapewnienie większej równości szans.

Różnice w polityce fiskalnej i ich wpływ na gospodarkę

Polityka fiskalna Donalda Trumpa opiera się na niskich podatkach i deregulacji, co ma na celu pobudzenie inwestycji prywatnych i zwiększenie wzrostu gospodarczego poprzez mechanizmy rynkowe. Taka polityka, choć może prowadzić do kró tkoterminowego wzrostu, wiąże się także z ryzykiem zwiększenia deficytu budżetowego i długu publicznego, jeśli redukcje podatkowe nie przyniosą wystarczających dochodów w postaci zwiększonych wpływów do budżetu z innych źródeł.

Z kolei Kamala Harris proponuje bardziej ekspansywną politykę fiskalną, opartą na zwiększeniu wydatków rządowych, co ma być sfinansowane przez wyższe podatki dla najbogatszych. Jej program zakłada większą interwencję państwa w gospodarkę, co może przyczynić się do wzrostu inwestycji publicznych, ale jednocześnie może wywołać niepokój na rynkach finansowych, zwłaszcza jeśli wzrost podatków negatywnie wpłynie na konsumpcję i inwestycje prywatne.

Wpływ na politykę monetarną

Zależnie od tego, kto wygra wybory, Rezerwa Federalna może stanąć przed odmiennymi wyzwaniami. W przypadku wygranej Trumpa i kontynuacji polityki obniżek podatków, można oczekiwać większej presji inflacyjnej wynikającej z rozluźnienia fiskalnego, co może zmusić Fed do wyhamowania oczekiwań odnośnie do tempa obniżek stóp procentowych w 2025 r., aby kontrolować inflację. W rezultacie obligacje długoterminowy mogłyby tracić na wartości, a ich rentowność mogłaby rosnąć wraz z kursem dolara amerykańskiego.

Z kolei zwycięstwo Harris, z jej programem opartym na większych wydatkach publicznych i wyższych podatkach, może doprowadzić do większej kontroli fiskalnej, co w teorii mogłoby zmniejszyć presję na Fed, który mógłby prowadzić politykę monetarną z dotychczasowymi założeniami. To z kolei mogłoby wywierać tylko umiarkowaną presję na długi koniec obligacji oraz na dolara amerykańskieg, który mógłby wtedy na wartości tracić.

Podsumowanie

Programy gospodarcze Donalda Trumpa i Kamali Harris prezentują dwie różne wizje polityki fiskalnej i gospodarki. Trump stawia na obniżki podatkó w i deregulację, licząc na stymulację wzrostu przez sektor prywatny, natomiast Harris kładzie nacisk na większe wydatki publiczne i sprawiedliwość społeczną, co ma być finansowane przez podwyżki podatków. W zależności od tego, kto wygra wybory, polityka fiskalna wpłynie na decyzje Rezerwy Federalnej, a co za tym idzie – na cały kształt polityki monetarnej USA w kolejnych latach.



