W środę wzrosły rentowności obligacji skarbowych, po tym jak sprzedaż detaliczna za grudzień pokazała więcej oznak odporności amerykańskiej gospodarki. Na rentowność również wpłynął zalew podaży mający pomóc w sfinansowaniu deficytu budżetowego USA. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,11%, blisko najwyższych poziomów w nowym roku, po spadku pod koniec 2023 r. z 16-letniego szczytu powyżej 5%. Inwestorzy zbyt optymistycznie wyceniali szybką ścieżkę obniżek stóp procentowych zarówno przez Fed jak i EBC. Niemniej w tym roku można spodziewać się wzrostu popytu na rynku obligacji skarbowych, w dużej mierze dlatego, że oczekuje się, że Rezerwa Federalna ostatecznie obniży swoją krótkoterminową stopę procentową. Stopa waha się obecnie w przedziale od 5,25% do 5,5%, w porównaniu z długoterminowymi oczekiwaniami Fed na poziomie około 2,5%, zgodnie z najnowszym wykresem punktowym.

Wyższe rentowności obligacji i umacniający się dolar w dwa dni zepchnęły cenę uncji złota do poziomu 2002 USD. W ciągu dwóch sesji złoto straciło na wartości 56 USD, osiągając najniższy poziom od ponad miesiąca.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.01.2024.

Giełdy w Europie poszukuję kierunku.

Po niskim otwarciu, wiodące indeksy utrzymywały się w niewielkiej zmienności, więc wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy, pomimo że zakończyła się zwycięstwem niedźwiedzi, mogła zwiastować zatrzymanie spadków przed próbą odrabiania strat w drugiej połowie stycznie. Germany 40 zamknął się najniżej od 4 grudnia, kiedy 14 grudnia ustanowił rekord wszechczasów, korygując tym samym rajd świętego Mikołaja. Główne indeksy odnotowały stratę od 0,79% (FTSE MIB) do 1,48% (FTSE100).

Wall Street zakończyła dzień czerwieni. Dow Jones Industrial Average stracił 94 pkt., czyli 0,25%. Indeks S&P500 spadł o 0,56%. Nasdaq Composite stracił 0,59%.

Giełdy w Azji w mieszanych nastrojach.

Japoński Nikkei po czterech dniach ponadprzeciętnych wzrostów zyskał ponad 3000 pkt., osiągając poziom 36000 pkt. To najwyższy poziom od 34 lat. Niemniej od dwóch dni Nikkei traci co może oznaczać realizację zysków ostatniej fali wzrostowej. Po danych z Chin najwięcej straciły chińskie giełdy. Indeks giełdy w Tokio kręci się wokół zera. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,63%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,1%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,43%), Szanghaj (-1,5%), Singapur (-0,17%), Sensex (-0,37%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,28%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Podczas wczorajszej sesji, słabe nastroje na globalnych parkietach przełożyły się na graczy znad Wisły. Korekta ostatniej fali wzrostowej stała się faktem. Pozostaje pytanie o wielkość korekty. Jeszcze we wtorek WIG20 trzykrotnie obronił się przed atakiem podaży utrzymując indeks powyżej 2200 pkt.. Rozwija się scenariusz korekty ostatniej fali wzrostowej. Za nami sesja, która zakończyłą się sporych rozmiarów spadkami wszystkich indeksów. Od samego początku handlu, zarówno WIG jak i WIG20 utrzymywały się pod kreską w ślad za giełdami w Europie. Scenariusz utworzenie korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy realizuje się. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można było przypisać realizacji zysków z rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie. Kolejne pytanie na jakie muszą sobie odpowiedzieć kupujący akcje brzmi, czy trend wzrostowy załamał się na dobre.

WIG20 zamknął się sporo poniżej poziomu 2200 pkt., a jego pokonanie otwiera drogę na niższe poziomy. Umocnienie dolara do złotego również nie sprzyjało kupującym. Szansa powrotu powyżej okrągłego poziomu 2300 pkt., oddaliła się i wydaje się, że na razie bykom brakuje argumentów. Może to oznaczać pogłębienie korekty do kolejnego poziomu 2100 pkt. Dopiero trwałe wyjście powyżej pułapu 2300 otworzy drogę na 52-tygodniowe maksima.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,26 mld zł. WIG stracił 1,82%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,85%. WIG20fut spadł o 1,62%, osiągając na zamknięciu wartość 2186 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,89%. sWIG80 zakończył dzień stratą 1,86%.

Złoty traci do głównych walut.

Złoty koryguje ostanią fale umocnienia, rozpoczętą w październiku ubiegłego roku. Na wykresie USDPLN i EURPLN wyrysowała się formacja odwróconego RGRa, a to może zwiastować dalsze osłabienie rodzimej waluty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,40.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4 67.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.