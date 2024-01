Ropa z szansą na wzrost powyżej 80 USD. Pytanie, czy z testem wakacyjnych dołków czy już bez?

Według U.S. Energy Information Administration (EIA) ceny ropy Brent utrzymają się na stabilnym poziomie w 2024 roku, osiągając średnio 82 USD za baryłkę. Ta prognoza odzwierciedla niemalże niezmienione ceny w porównaniu do roku 2023. Jednakże w 2025 roku oczekuje się niewielkiego spadku do 79 USD za baryłkę. Powodem tego zjawiska ma być lekka przewaga wzrostu produkcji nad wzrostem popytu, co doprowadzi do umiarkowanego wzrostu zapasów i nieznacznego obniżenia cen. Jednak, aby cena mogła mieć średni poziom 82 USD, zaczynając rok poniżej tej ceny, to w dalszej części roku musi znaleźć się nad nią. Stąd przypuszczenie, że w okresie marzec-czerwiec 2024 r. ceny ropy znajdą się powyżej 80 USD, a być może osiągną poziom 85-86 USD za baryłkę. Otwartym tylko pytaniem pozostaje to, czy ropa osiągnie jeszcze jeden dołek w rejonie 64 USD nim być może ruszy w górę?

Ryzyko z Bliskiego Wschodu

EIA zwraca również uwagę na ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, które zwiększają ryzyko zakłóceń podaży. Takie zakłócenia mogą prowadzić do wyższych i bardziej zmiennych cen niż obecnie prognozowane.

Rola OPEC+ w utrzymaniu cen

Określając wpływ OPEC+ (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i 10 innych krajów współpracujących od końca 2016 r.) na rynek, EIA wskazuje, że około połowa światowej produkcji ropy pochodzi od tych krajów. OPEC+ odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu stabilnych cen przez ograniczenie produkcji. EIA prognozuje, że produkcja ropy naftowej przez OPEC+ wyniesie średnio 36,4 mln baryłek dziennie w 2024 r. i wzrośnie do 37,2 mln b/d w 2025 r., co nadal jest mniej niż przedpandemiczna średnia wynosząca 40,2 mln b/d. Warto zauważyć, że Angola opuściła OPEC w styczniu 2024 r., co wpłynie na ogólne dane produkcji.

Reakcja na słabnący globalny popyt

W odpowiedzi na spadający globalny popyt i ceny ropy naftowej, OPEC+ zdecydował się na obniżenie celów produkcyjnych w ubiegłym roku. Ostatnie porozumienie, ogłoszone 30 listopada, zawierało dodatkowe dobrowolne cięcia produkcji do marca 2024 r., co stanowi kontynuację wcześniejszych działań grupy.

Wzrost globalnego zużycia ropy

Pomimo wolniejszego tempa, globalne zużycie ropy naftowej nadal rośnie. Ten wzrost jest napędzany głównie przez ożywienie gospodarcze oraz powrót do przedpandemicznych wzorców podróży, zwłaszcza w lotnictwie międzynarodowym. Według EIA, globalne zużycie ropy naftowej wzrośnie o 1,4 mln b/d w 2024 r. i o 1,2 mln b/d w 2025 r., choć będzie to poniżej 10-letniej średniej sprzed pandemii.

Podsumowując, analiza EIA wskazuje na relatywnie stabilne ceny ropy Brent w 2024 roku, z potencjalnym spadkiem w 2025 roku. Czynniki takie jak działania OPEC+, globalny wzrost gospodarczy i zużycie ropy, a także niestabilność geopolityczna na Bliskim Wschodzie, będą miały kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłych trendów cenowych na rynku ropy naftowej, a żeby osiągnąć średnioroczną cenę na poziomie 82 USD, to w dalszej części roku cena musiałaby znaleźć się powyżej 82 USD.

