W tym tygodniu, inwestorzy będą oczekiwać danych o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i PKB z Chin, sprzedaży detalicznej z USA oraz kolejnych raportów amerykańskich spółek.

Końcówka i początek ubiegłego rok nie układał się po myśli inwestujących w producentów samochodów elektrycznych w tym Tesli. Akcje Nio, Rivian, Lucid, Li Auto były wyprzedawane. Najwięksi gracze - Tesla i BYD - również dotknęła wyprzedaż. Najpierw akcji Tesli pozbył się SNB, po czy nastąpiła seria informacji, która zniechęciła inwestorów do ich kupna. Hertz Global Holdings – gigant w segmencie wypożyczalni samochodów - sprzeda około jednej trzeciej swojej globalnej floty pojazdów elektrycznych po odnotowaniu słabszego popytu na zelektryfikowane pojazdy do wynajęcia. Firma wynajmująca samochody oświadczyła, że część wpływów ze sprzedaży około 20 000 pojazdów elektrycznych w USA przeznaczy na zakup pojazdów z silnikiem spalinowym.

Na największym rynku, Tesla przegrywa z chińskim producentem. Wolumen sprzedaży hurtowej Tesli w kraju wyniósł prawie milion sztuk, co stanowi udział w rynku na poziomie 11%. Wolumen sprzedaży hurtowej BYD wyniósł około trzech milionów sztuk, czyli około 35%. I to co najważniejsze, spada marża Tesli, co niepokoi inwestorów. W 2023 r. Tesla agresywnie obniżyła ceny na całym świecie w związku z wyższymi stopami procentowymi i przede wszystkim większą konkurencją w zakresie pojazdów elektrycznych. Inwestorzy mieli nadzieję, że obniżki cen mamy za sobą. Tempo obniżek cen osłabło w końcówce roku, jednak 2024 r. przyniósł kolejne, a wojna cenowa głównie z producentami z Chin nie zakończyła się. Ceny Modelu Y i Modelu 3 spadły od 3% do 6%.

Tesla odnotowała w 2022 r. marżę zysku operacyjnego na poziomie prawie 17%. Marże, uwzględniając szacunki za czwarty kwartał, spadły do nieco poniżej 10% w 2023 r. Wall Street prognozuje, że w 2024 r. będzie to ponad 10%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.01.2024.

Giełdy w Europie w poszukiwaniu kierunku.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się zwycięstwem niedźwiedzi. Nie zmieniło to jednak obrazu rynków. Niemiecki DAX (-0,49%) od połowy grudnia, kiedy to ustanowił rekord wszechczasów, pozostaje w ruchu bocznym, a pogorszenie nastrojów może wygenerować korektę rajdu świętego Mikołaja. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję pod kreską, odnotowując stratę od 0,18% (IBEX 35) do 0,72% (CAC40).

Realizacja zysków na Nikkei . Giełdy w Azji pod presją.

Japoński Nikkei po czterech dniach ponadprzeciętnych wzrostów zyskał ponad 3000 pkt., osiągając poziom 36000 pkt. To najwyższy poziom od 1990 roku. Dziś Nikkei traci co może oznaczać realizację zysków ostatniej fali wzrostowej. Indeks giełdy w Tokio spadł o 0,79% Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,09%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,14%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,32%), Szanghaj (-0,60%), Singapur (-0,40%), Sensex (-0,08%). Indeks Asia Dow traci 1,56%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Rozwija się scenariusz korekty ostatniej fali wzrostowej. Za nami sesja, która zakończyłą się spadkami wszystkich indeksów. Od samego początku handlu, zarówno WIG. jak i WIG20 skierowały się na południe w ślad za giełdami w Europie. Scenariusz utworzenie korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy realizuje się. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można było przypisać realizacji zysków z rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie.

WIG20 zamknął się blisko poziomu 2200 pkt., a jego pokonanie otworzy drogę na niższe poziomy. Umocnienie dolara do złotego również nie sprzyjało kupującym. Szansa powrotu powyżej okrągłego poziomu 2300 pkt., oddaliła się i wydaje się, że na razie bykom brakuje argumentów. Może to oznaczać pogłębienie korekty do kolejnego poziomu 2100 pkt. Dopiero trwałe wyjście powyżej pułapu 2300 otworzy drogę na 52-tygodniowe maksima.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 812 mln zł. WIG stracił 1,29%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,45%. WIG20fut spadł o 1,76%, osiągając na zamknięciu wartość 2227 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. Indeks mWIG40 stracił 1,12%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,75%.

Złoty traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,37.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,45.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.