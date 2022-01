Wyższe otwarcie w Europie po odreagowaniu Nasdaq z 10-tygodniowych dołków

P odczas pierwszych sześciu dni handlowych w 2022 roku Nasdaq 100 spadał przez cztery, notując wczoraj 10-tygodniowe minimum i wkraczając w fazę korekty. Mimo to zakończył dzień nieco wyżej, ponieważ pojawili się inwestorzy zainteresowani kupnem.

W tym względzie indeks był jednak wyjątkiem w porównaniu z Dow i S&P500, które zakończyły dzień na minusie, ponieważ rosną obawy, że amerykańska Rezerwa Federalna rozpocznie serię podwyżek stóp procentowych, począwszy od marca. Zmiana narracji w ciągu ostatnich kilku dni spowodowała wzrost spekulacji, że zamiast spodziewać się kilku podwyżek stóp w tym roku, możemy mieć do czynienia z perspektywą czterech, a także redukcji bilansu w drugiej części roku. Jest to zmiana, która wywołuje znaczące przesunięcia kapitału, ponieważ zarówno obligacje, jak i akcje notują wyprzedaż, chociaż wczorajsza zniżka rentowności amerykańskich 10-latek powyżej poziomu 1,8% mogła pomóc w złagodzeniu osłabienia amerykańskich rynków akcji. Podobną tendencję w obligacjach obserwujemy również na rynkach w Wlk. Brytanii i Europie, gdzie niemieckie rentowności 10-letnie zamknęły się z powrotem na 0%, i poziomach ostatnio widzianych w maju 2019 r. Brytyjskie obligacje również straciły na wartości. 10-latki powróciły do październikowych szczytów na poziomie 1,22%, choć wiele będzie zależeć od Banku Anglii i tego, czy będzie miał on ochotę na kolejną podwyżkę stóp po zaskakującej decyzji na ostatnim posiedzeniu w grudniu. Europejskie giełdy również notowały wczoraj wyprzedaż, chociaż spadki na FTSE100 były nieco łagodniejsze, ponieważ lepsze wyniki banków zdołały złagodzić sytuację. Z drugiej strony, w ciągu trzech dni DAX stracił wszystkie wypracowane zyski z początku roku, po tym jak w zeszłą środę był bliski ustanowienia nowego rekordowego poziomu.

W ślad za wczorajszym ożywieniem na rynkach amerykańskich, gdzie wszystkie trzy główne indeksy zamknęły się znacznie powyżej swoich minimów, dzisiejsze otwarcie Europy zapowiada się pozytywnie, ponieważ czekamy na wystąpienie prezesa Fed, Jaya Powella, podczas przesłuchania w Waszyngtonie przed Senacką Komisją Bankową. Istnieje poczucie, że rynki mogą się nieco zagalopować, jeśli chodzi o to, jak agresywny może być Fed w nadchodzących miesiącach, jednak biorąc pod uwagę ostatni skład FOMC, wydaje się, że obecni członkowie są nieco bardziej jastrzębi niż w zeszłym roku. Dzisiejsze przesłuchanie Powella przed amerykańskimi politykami, podczas którego prawdopodobnie padnie wiele pytań dotyczących harmonogramu i liczby możliwych podwyżek stóp procentowych, gdy gospodarka amerykańska kontynuuje proces ożywienia, może przynieść nieco lepszą ocenę bieżącej sytuacji. Zadania nie ułatwił były prezes Fed, William Dudley, który stwierdził, że Fed musi działać szybciej i być może podniesie stopy 5 razy w tym roku. Tuż przed wystąpieniem Powella na antenie pojawią się również Loretta Mester z Cleveland Fed i Esther George z Kansas Fed, które będą mówić o polityce monetarnej i gospodarczej, a ich komentarze w ostatnich miesiącach były bardziej jastrzębie. Dzisiejsze wypowiedzi powinny dać nam przyzwoity wgląd w to, jak bardzo decydenci są przywiązani do narracji o wielokrotnych podwyżkach stóp i czy konsensus dla trzech podwyżek stóp w tym roku zmienił się od grudniowego posiedzenia.

EURUSD – para porusza się w konsolidacji pomiędzy wsparciem linii trendu poniżej 1,1280 oraz oporem przy 1,1385 i szczytami z grudnia. Tendencja pozostaje spadkowa, jednak możliwe jest wybicie wyżej po przełamaniu 1,1420 w krótkim terminie.

GBPUSD – kurs wybił na krótko powyżej 1,3600, jednak wciąż znajduje się poniżej oporu linii trendu i zeszłorocznego szczytu, przy 1,4250. By przełamać spadkowe momentum, musi dojść do wybicia linii trendu. Wsparcie znajduje się przy 1,3420 i dołkach z ostatniego tygodnia.

EURGBP – wsparcie przy 0,8330 wciąż nie zostało pokonane z tendencją do ruchu w kierunku 0,8280 i dołków z 2020 roku. Opór znajduje się przy 0,8380 i dalej, przy 0,8450.

USDJPY – możliwy jest ruch w kierunku 114,80 i dopóki ten poziom utrzymuje notowania wciąż możliwy jest atak na szczyty z z grudnia 2016 r., w okolicy 118,60. Spadek poniżej 114,70 może skierować kurs na 113,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 35 punktów do 7,480

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 113 punktów do 15,881

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 57 punktów do 7,172



