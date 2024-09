Chiny ruszają z największym pakietem stymulacyjnym od pandemii – akcje wystrzeliły

Chiński Bank Centralny ogłosił we wtorek największy od czasów pandemii pakiet stymulacyjny, który ma pomóc wyjść gospodarce z deflacyjnej stagnacji i zbliżyć się do zakładanych celów wzrostu. Wprowadzone środki obejmują dodatkowe finansowanie oraz obniżki stóp procentowych, co ma odbudować zaufanie do drugiej co do wielkości gospodarki na świecie, co już może być dyskontowane przez szybki wzrost cen akcji chińskich spółek.

Optymizm i sceptycyzm w jednym. Czy działania Chin wystarczą?

Ogłoszony pakiet jest najnowszym krokiem władz mającym na celu ożywienie gospodarki po serii rozczarowujących danych, które budzą obawy o długotrwałe spowolnienie. Mimo to analitycy cytowani przez agencję Reuters zwracają uwagę na niskie zapotrzebowanie na kredyty zarówno ze strony firm, jak i konsumentów. Jak zauważył Julian Evans-Pritchard z Capital Economics, "jest to najistotniejszy pakiet stymulacyjny od początku pandemii, ale może nie wystarczyć", sugerując, że potrzebne będą także działania fiskalne, aby gospodarka osiągnęła cel wzrostu na poziomie około 5%, podaje Reuters.

Rynki reagują pozytywnie. China A50 rośnie o ponad 5%, HK50 o ponad 4%

Chińskie rynki akcji i obligacji zareagowały wzrostami, a azjatyckie indeksy osiągnęły najwyższy poziom od dwóch i pół roku. Gubernator Pan Gongsheng powiedział dziś na briefingu prasowym, że Chiny obniżą stopę RRR o 50 pb, aby uwolnić 1 bln CNY. Wspomniał również, że jeszcze w tym roku może nastąpić kolejna obniżka stopy RRR, w zakresie od 0,25 do 0,5 punktu procentowego.

Bankier centralny przekazał również, że siedmiodniowa stopa repo zostanie obniżona do 1,5% z 1 7%. Pan powiedział, że posunięcie to obniży koszty pożyczek średnioterminowych banku centralnego o 30 punktów bazowych. Pekin obniży również oprocentowanie istniejących kredytów hipotecznych, a gubernator oczekuje, że oprocentowanie kredytów hipotecznych spadnie średnio o około 50 punktów bazowych. Ponadto minimalny wkład własny na zakup drugich domów zostanie obniżony do 15% z 25%.

Nowe narzędzia i perspektywy na przyszłość

Bank centralny wprowadził również dwa nowe narzędzia mające na celu wsparcie rynku kapitałowego. Pierwszym jest program swapów o wartości początkowej 500 miliardów juanów, który ułatwia dostęp do finansowania dla funduszy i ubezpieczycieli w celu zakupu akcji. Drugie narzędzie to dofinansowanie dla banków komercyjnych na zakup akcji oraz odkup akcji o wartości do 300 miliardów juanów.

Chociaż polityka monetarna Chin ma jeszcze pewne pole do manewru, analitycy cytowani przez Reutersa zwracają uwagę, że jeśli dojdzie jeszcze do znaczącego bodźca fiskalnego oprócz obecnego monetarnego, to gospodarka Chin może odzyskać impet przed końcem roku.

Chiny poprawiają sentyment na giełdach w Europie

Działania mające na celu pobudzić drugą co do wielkości gospodarkę świata zdają się pozytywnie wpływać na indeksy giełdowe również w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, dla których lepsza kondyncja Chin, to potencjalnie większy zyski z eksportu i wyższe notowania tamtejszych akcji. Kontrakty na niemiecki DAX pną się w górę o niemal 0,7% i są bliskie ustanowienia nowego rekordu, a na MDAX futures rosną o ponad 1%.

Lepsza kondycja w Niemczech to także możliwie lepsza kondycja polskiego eksportu i wzrost wycen spółek notowanych na GPW. Futures na WIG20 rośnie o ponad 0,8%. Potencjalny kluczowy poziom dla naszego indeksu to 2500 punktów.

