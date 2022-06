Wyczekiwanie na wynik posiedzenia FOMC. Podwyżka stóp już w części jest w cenie, ale obawy o przyszłość globalnej gospodarki pozostały

W czorajszy dzień na rynku akcji i szeroko rozumianych ryzykownych aktywów nie przyniósł ulgi po fali wyprzedaży rozpoczętej w ubiegłym tygodniu, kiedy to Wall Street zaliczyło najgorętszy tydzień od stycznia.

Najpierw była to zapowiedź EBC zakończenia od lipca programu QE i pierwszej podwyżki stóp o 25 pb oraz kolejnej we wrześniu. Dla EBC ponownie problemem staje się południe Europy. Zadłużone gospodarki Włoch, Hiszpanii czy Grecji, przy wyższych stopach procentowych są narażone na głębsze perturbacje, co widać już w wycenie ich długu i rozszerzającym się spreadzie pomiędzy ich obligacjami, a obligacjami Niemiec. Niemniej wczorajsza sesja nie zakończyła się drastycznymi spadkami, a inwestorzy byli ostrożni w oczekiwaniu na dzisiejszy wieczór, kiedy to Fed ogłosił skale zacieśniania polityki monetarnej. Rynki już w 93 % wyceniają, że Fed podniesie stopy nie jak zapowiadano o 50 pb, ale o 75 pb. Pogorszeniu uległy prognozy wzrostu gospodarczego, a głównym celem banków centralnych jest walka z przyspieszająca inflacją.

Ucieczka w stronę amerykańskich obligacji jest aż nadto widoczna. Inwestorzy z Main Street biją rekordy w pogoni za amerykańskimi obligacjami rządowymi. Rosnące stopy procentowe, spadające ceny akcji spowodowały gwałtowny wzrost gotówki w funduszach skierowanych na obligacje skarbowe USA, a także szaleństwo popytu na obligacje indeksowane inflacją. Zwabieni wyższymi stopami procentowymi i wystraszeni zawirowaniami na akcjach inwestorzy, gremialnie wpłacają pieniądze na fundusze inwestycyjne i giełdowe, które koncentrują się na kupowaniu amerykańskich obligacji skarbowych. Oznacza to największy napływ gotówki od 30 lat. Nic więc dziwnego, że rentowności obligacji rządu USA wystrzeliły w górę. Dziś rano trzydziestolatki mają rentowność 3,393%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu na poziomie 3,424%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,365%. Powyżej 3% wyceniane są papiery o terminie zapadalności 1 rok.

Przesłanie płynące z EBC i dane o inflacji skutkowały wyprzedażą na europejskich parkietach. Główne europejskie parkiety zakończyły dzień spadkami. Frankfurt, Paryż, Mediolan, Madryt i Amsterdam spadły średnio o 1%. Za oceanem również dominowały niedźwiedzie, ale skala spadków był raczej skromna. Dow Jones stracił 150 pkt., czyli 0,50%, S&P500 spadł o 0,38% wchodząc w rynek niedźwiedzia. Russell 2000 stracił 0,39%. Na tym tle wyróżniał się Nasdaq Composite, który zyskał 0,18%.

Na giełdach regionu Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje w oczekiwaniu na decyzję Rezerwy Federalnej. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji Fed na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będzie podnosić stopy procentowe w celu zahamowanie inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie gospodarki. Indeks giełdy w Tokio traci 0,85%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,49%, a południowokoreański KOSPI traci 1,56%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,42%), Szanghaj (1,41), Singapur (0,61%), Nowa Zelandia (0,21%), Indonezja (-1,05%). Indeks Azja Dow traci 0,26%.

Już czwartkowa sesja na GPW zasiała ziarno wątpliwości co do możliwego większego odbicia, a fatalne nastroje na globalnych parkietach przełożyły się na dalszą wyprzedaż przy Książęcej. Wszystko wskazuje na to, że szanse dla powstania możliwej większej korekty ostatniej fali spadkowej spadły niemal do zera, w perspektywie szybszego niż zakładano zacieśniania polityki Fed. Cały zysk wypracowany w minionych trzech tygodniach na WIG20 został wymazany, a sentyment pogorszył się wraz z sytuacją na globalnych parkietach.

Wczorajszy handel, w przeciwieństwie do wiodących parkietów Starego Kontynentu, zakończył się wzrostami na szerokim rynku oraz na rodzimych blue chipach.

Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 1,31%, meldując się na poziomie 1705 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na plusie, zyskując odpowiednio 0,74% i 1,33%. Za to w niełasce kupujących pozostały małe i średnie spółki. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP oraz perspektywa stagflacji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.

Cztery ostatnie tygodnie były udane dla złotego. Niestety od ubiegłego czwartku kurs rodzimej waluty zaczął silnie tracić do dolara i nieco mniej do euro, jednak pozostaje stabilny do pozostałych głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,39.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,4850.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 30,10.



