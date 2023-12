Wybory prezydenckie w USA: czy giełda będzie nadal rosła w 2024 roku?

Gospodarka ma decydujący głos

Politycy i rynki wiedzą, że rok 2024 jest rokiem wyborczym w USA.

Od 1856 roku, w którym NBER (National Bureau of Economic Research) zaczęło liczyć recesje, minęło 168 lat i 42 cykle wyborcze.

W 17 przypadkach rok wyborczy zbiegł się w całości lub w części z recesją gospodarczą, a w 87,5% przypadków partia rządząca straciła władzę.

W 25 przypadkach, w których w roku wyborczym nie było recesji gospodarczej, w 73,1% przypadków partia rządząca pozostawała u władzy.

Statystyki mówią jasno: jeśli gospodarka jest w recesji, jest bardzo prawdopodobne, że partia rządząca straci władzę i odwrotnie, jeśli gospodarka się rozwija, mandat prawdopodobnie zostanie odnowiony.

Cykl wyborczy i cykl gospodarczy często idą ze sobą w parze

Biorąc pod uwagę te statystyki, to normalne, że prezydent i partia rządząca robią wszystko, co możliwe, aby uchronić gospodarkę przed recesją. W ten sposób obecny rząd odczuwa pokusę wdrożenia ekspansywnej polityki fiskalnej (większe wydatki i/lub niższe podatki), aby utrzymać aktywność gospodarczą na wysokim poziomie w miarę zbliżania się wyborów.

Rozrzutność fiskalna zbiera swoje żniwo później, a kac wyborczy zbiera swoje żniwo w następnym roku: 15 z 34 recesji, których doświadczyła gospodarka USA od 1856 r., 44,11%, rozpoczęło się rok po wyborach.

Rynki akcji nie są odporne na cykl wyborczy. Od 1928 r. średni zysk w roku poprzedzającym wybory wynosi 13,5% i kończy się dodatnim wynikiem w 78,3% przypadków. W roku wyborczym średni zysk sięga 7 5% przy czym 75% lat kończy się pozytywnie. Dwa lata po wyborach są mniej wiarygodne, a zyski niższe.

Koszt zadłużenia gwałtownie wzrósł

Schemat wyborczy po raz kolejny się sprawdza i deficyt rośnie w 2023 r., roku przedwyborczym. Rząd USA twierdzi, że deficyt fiskalny może wzrosnąć o 23% do 1 695 mld USD do końca roku, co jest największym wynikiem od lat COVID.

Deficyt zwiększyły jednak pozycje nadzwyczajne, wsparcie dla Ukrainy i rekordowe wzrosty obsługi długu. Według Departamentu Skarbu USA koszt ogromnego długu USA (33 bln USD) może wzrosnąć do 879 mln USD w 2023 r. (o 22,5% więcej niż w 2022 r.).

W rzeczywistości rok 2024 rozpocznie się od nowego odliczania do ponownego podniesienia pułapu zadłużenia pod groźbą zamknięcia rządu (19 stycznia).

Lata wyborcze z tak wysokimi stopami procentowymi to 2000 i 2008.

Jako ciekawostkę, w ostatnich dwóch wyborach, w których sytuacja stóp procentowych była podobna do obecnej, żadna z partii nie odnowiła władzy:

W 2000 roku nastąpiła zmiana George'a H.W. Busha (Republikanin) na Billa Clintona (Demokrata). Rynek akcji zaczął spadać po wyborach, bańka .com pękła, a straty S&P 500 przekroczyły dwucyfrowe wartości na koniec roku wyborczego. Gospodarka weszła w recesję w ciągu kilku miesięcy, w marcu 2001 roku.

W 2008 r. nastąpiła również zmiana, tym razem w odwrotnym kierunku, z Baracka Obamy (demokrata) na George'a W. Busha (republikanin). Tym razem gospodarka od kilku kwartałów znajdowała się w recesji z powodu kryzysu finansowego, a S&P 500 spadał przed wyborami o ponad 50 punktów procentowych.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.