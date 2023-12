FTSE100 osiąga gorsze wyniki, ponieważ rynki odbijają się od dna w 2023 roku

Na początku tego roku MFW był szczególnie ponury w stosunku do perspektyw na 2023 r., mówiąc, że spodziewa się, że jedna trzecia światowej gospodarki wpadnie w recesję, w kontekście spowolnienia globalnego wzrostu, a banki centralne będą jeszcze bardziej podnosić stopy procentowe w nadchodzących miesiącach.

Ta ponura perspektywa pojawiła się pomimo mocnej końcówki 2022 r., w której światowe rynki akcji mocno wzrosły z 2-letnich minimów w październiku 2022 r., chociaż nadal zakończyliśmy rok niżej, przy czym szczególnie mocno ucierpiały rynki amerykańskie.

Po negatywnym nastroju w 2022 r., w pierwszych dniach 2023 r. rynki europejskie rozpoczęły się z gwałtownym spowolnieniem inflacji zasadniczej w USA, a także gwałtownym spowolnieniem inflacji PPI, co podsyciło optymizm, że podwyżki stóp procentowych przez banki centralne wkrótce dobiegną końca, a rynki obligacji coraz częściej wyceniają perspektywę obniżek stóp przed końcem roku.

To rozumowanie zawsze wydawało się triumfem nadziei nad oczekiwaniami, biorąc pod uwagę, że nawet wtedy końcowe stopy procentowe banków centralnych były nadal znacznie poniżej poziomu inflacji zasadniczej.

Niemniej jednak nadal oczekiwano, że rynki europejskie będą osiągać znacznie lepsze wyniki, a nawet przewyższać rynki amerykańskie, na których wyceny były i nadal są znacznie powyżej swoich długoterminowych średnich, zwłaszcza że powszechnie oczekiwano, że szykują się kolejne podwyżki stóp procentowych.

W pierwszej połowie tego roku ta narracja o lepszych wynikach w Europie początkowo dobrze się sprawdzała, z rekordowymi poziomami FTSE100, który osiągnął nowy rekord powyżej 8 000.

Podczas gdy rynki europejskie miały solidne I półrocze, rynki amerykańskie postąpiły wbrew konsensusowi i osiągnęły jeszcze lepsze wyniki, mimo że stopa funduszy federalnych wzrosła z 4,5% na początku tego roku, aby zakończyć na poziomie 5,50%, gdy Fed po raz ostatni podniósł stopy procentowe w lipcu.

Konsensus ten był w dużej mierze napędzany ideą, że przejście ze świata TINA (There Is No Alternative) do świata, w którym pieniądze mają teraz wartość, sprawi, że wiele akcji spółek technologicznych będzie wycenianych w stosunku do wyższego benchmarku, jeśli chodzi o ich potencjał wzrostu.

W końcu, jeśli można uzyskać 5% zwrotu z czegokolwiek z 6-miesięcznych amerykańskich bonów skarbowych lub 2-letnich obligacji, po co ryzykować drogie akcje technologiczne.

Jak już wiemy, tak się nie stało, chociaż jeśli zajrzymy pod powierzchnię, odbicie na rynkach amerykańskich było w dużej mierze napędzane przez niewielką kohortę amerykańskich spółek, zwanych "Magnificent 7", które napędzały większość zysków na rynkach amerykańskich.

Te 7 firm, Nvidia, Meta Platforms, Amazon, Alphabet, Tesla, Microsoft i Apple, pomogło popchnąć Nasdaq 100 wyżej o ponad 50% od początku roku.

Od czasu ostatniej podwyżki stóp procentowych przez Fed w lipcu, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe z 2,5% na początku tego roku do 4,5% we wrześniu, podczas gdy Bank Anglii był równie agresywny, podnosząc stopy procentowe z 3% na początku tego roku do obecnego poziomu 5,25%.

Po tym, jak w 2022 r. udało mu się osiągnąć lepsze wyniki, FTSE100 w 2023 r. osiągnął gorsze wyniki, mimo że na początku 2023 r. osiągnął rekordowy poziom, podczas gdy Nikkei 225 poszybował w górę, do czego przyczyniła się słabość japońskiego jena.

W perspektywie dwuletniej FTSE100 radził sobie raczej lepiej, a jedynie Nikkei 225 osiągnął lepsze wyniki ze względu na kontynuację łagodnej polityki monetarnej Banku Japonii i słabego jena. W porównaniu z DAX i S&P500 był to wynik stabilny w porównaniu ze szczytami i dołkami dwóch ostatnich.

Jest to jednak nadal niewielka pociecha, gdy spojrzymy na nią w dłuższej perspektywie.

Chociaż FTSE100 osiągnął lepsze wyniki w tym roku, nadal jest gorszy od poziomu sprzed Covid i początku 2020 r.

FTSE100 nadal znajduje się poniżej poziomów, które zakończył pod koniec 2019 r., w przeciwieństwie do DAX, S&P500 i japońskiego Nikkei 225.

Istnieje kilka powodów, dla których FTSE100 osiąga gorsze wyniki w porównaniu z innymi indeksami i można je wyjaśnić na kilka sposobów.

Począwszy od indeksu S&P 500, byliśmy świadkami skupu akcji własnych przez ogromną liczbę amerykańskich spółek w odpowiedzi na różne zmiany podatkowe wprowadzone przez administrację Trumpa, co z kolei przyczyniło się do wzrostu wycen. Jest to stały temat wśród amerykańskich spółek od 2016 roku, podczas gdy niemiecki DAX jest indeksem całkowitego zwrotu, który obejmuje reinwestycje dywidend.

Gdybyśmy spojrzeli na FTSE100 jako na indeks całkowitej stopy zwrotu, taki jak DAX, zobaczylibyśmy znacznie lepsze wyniki, z regularnymi przypadkami rekordowych poziomów w ciągu ostatnich 2 lat, wraz ze wzrostem o około 14% od końca 2019 roku.

W przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy BAE Systems, BP i Shell radziły sobie dobrze, ten rok był dla FTSE100 bardziej trudny ze względu na słabość cen surowców, która utrudniała osiąganie lepszych wyników w zeszłym roku.

To powiedziawszy, BAE Systems nadal zdołało kontynuować swoje silne postępy ze względu na wojnę na Ukrainie, a także konflikt na Bliskim Wschodzie.

Tegoroczne firmy osiągające lepsze wyniki miały mniejsze nastawienie defensywne niż miało to miejsce w zeszłym roku, a firmy takie jak Rolls-Royce i Marks & Spencer osiągnęły dobre wyniki, podczas gdy mniej pesymistyczne prognozy dla brytyjskiej gospodarki odnotowały dobre wyniki innych sprzedawców detalicznych, takich jak właściciel Primark Associated British Foods, Next, B&M European Retail, a także podróże i wypoczynek w postaci IAG, IHG i właściciela Premier Inn Whitbread.

W związku z tym, że oczekuje się, że kolejny ruch stóp procentowych będzie niższy, kluczowe pytanie prawdopodobnie będzie dotyczyło wielkości i czasu takich ruchów, biorąc pod uwagę, że inflacja nadal nie spadła z powrotem do celu banku centralnego wynoszącego 2%.

Będzie to w dużej mierze zależało od skali pogorszenia koniunktury i od tego, jak szybko bezrobocie zacznie gwałtownie rosnąć. Wydaje się, że w Europie jesteśmy już w recesji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wzrost gospodarczy w III kwartale zahamował. Stany Zjednoczone nadal są najsilniejszą gospodarką, po mocnym III kwartale.

Niemniej jednak tendencją na ten rok jest dalsze spowolnienie inflacji w stosunku do szczytów z początku tego roku, a niższa presja inflacyjna w łańcuchach dostaw przyczynia się do osłabienia odczytó w głównego i bazowego PPI. Chociaż prawdopodobnie przełoży się to na mniejszą presję inflacyjną na podstawowe i bazowe miary CPI w 2024 r., może nie doprowadzić nas z powrotem do 2%.

Rynki wyceniają obecnie perspektywę obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, nawet przy inflacji zasadniczej wciąż znacznie powyżej celu inflacyjnego banków centralnych wynoszącego 2%. To może się zdarzyć. Jednak stopień wyceny cięć może być miejscem, w którym rynki utkną w martwym punkcie, zwłaszcza że powrót do 2% z obecnych poziomów może okazać się najtrudniejszą częścią podróży.

Niemniej jednak nie ma powodu, aby przypuszczać, że rynki akcji nie utrzymają odporności obserwowanej w 2023 r., a FTSE100 ma silne wsparcie na poziomie 7 200, które musi się utrzymać, aby utrzymać perspektywę dalszych wzrostów po przebiciu 7 700 i powrocie do tegorocznych maksimów na poziomie 8 046.



