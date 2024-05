Po spokojnym tygodniu bez istotnych danych gospodarczych w USA, w tym tygodniu czeka nas kilka ważnych odczytów wraz ze środową publikacją kwietniowego indeksu cen towarów i usług konsumenckich. Uwaga ekonomistów skupia się na Rezerwie Federalnej i tym, czy istnieją szanse na obniżki stóp procentowych i ile ich będzie przed końcem roku. Trend w kierunku niższej inflacji został przerwany w pierwszym kwartale. Wzbudziło to obawy przed wyższą inflacją. W świetle niekorzystnych danych prezes Fed, Jerome Powell naświetlił możliwość dwóch czynników, które mają wpłynąć na obniżki. Jednym z nich jest odnowiona wiara w niską inflację, a drugim jest nieoczekiwane osłabienie na rynkach pracy

We wtorek, Powell będzie miał okazję zaktualizować swoje poglądy na temat amerykańskiej gospodarki i stóp procentowych. Weźmie udział w panelu dyskusyjnym z Klaasem Knotem, szefem holenderskiego banku centralnego, który jest także członkiem rady zarządzającej Europejskiego Banku Centralnego i przewodniczącym Rady Stabilności Finansowej. Powell będzie mówił przed publikacją danych o CPI. Oczekuje się, że powtórzy pogląd, że uzyskanie wystarczającej pewności, że inflacja będzie spadać zajmie więcej czasu.

Środa będzie kluczowym dniem dla rynków. Kwiecień może być małym krokiem we właściwym kierunku. Według sondażu przeprowadzonego przez ekonomistów przez „Wall Street Journal” ekonomiści z Wall Street spodziewają się, że inflacja CPI wzrośnie w kwietniu m/m o 0,4%, trzeci miesiąc z rzędu. W ujęciu rocznym CPI do 3,4% rocznie, w porównaniu z 3,5% w poprzednim miesiącu. Oczekuje się jednak, że inflacja bazowa będzie nieco niższa i wzrośnie do 0,3% najniższego poziomu od grudnia. Prognozuje się, że bazowy wskaźnik CPI spadnie w kwietniu do 3,6% r/r, co będzie najniższym poziomem od trzech lat. Z najnowszego kwartalnego badania opublikowanego przez Fed w Filadelfii wynika, że ekonomiści przewidują, że inflacja w czwartym kwartale wyniesie 2,5%, a inflacja bazowa wyniesie 2,7% rocznie.

Oprócz tego ekonomiści spodziewają się spadku sprzedaży detalicznej (środa godz. 14:30)

Giełdy w Europie i w USA w wyczekiwaniu na dane gospodarcze.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich wiodących indeksów. Niemniej uwagę graczy przyciągają rekordowe poziomy jakie niektóre giełdy osiągnęły w minionym tygodniu. Indeksy wzrosły od 0,38% (CAC40) do 0,93% (FTSE MIB).

Za to bardziej stonowane nastroje panowały na Wall Street, gdzie inwestorzy wyczekują środowych danych o inflacji. Inwestorzy obawiają się wpadnięcia w “pułapkę inflacyjną”, gdy benchmarki odrobiły znaczną część kwietniowej korekty i zbliżyły się do rekordowych poziomów. Dow Jones zyskał 125 pkt., czyli 0,32%. S&P500 wzrósł o 0,16%. Nasdaq Composite stracił 0,03%.

Giełdy w Azji w mieszanych nastrojach.

Pierwsza sesja tygodnia w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych. Indeks giełdy w Tokio traci 0,34%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,26%. Południowokoreański KOSPI traci 0,39%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,47%), Szanghaj (-0,08%), Singapur (0,22%), Sensex (-0,99%). Indeks Asia Dow w górę o 0,16%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Piątkowa sesja nad Wisłą wyglądała na realizację tygodniowych zysków. Słabszy odczyt Uniwersytetu Michigan pogorszył nastroje. Nawet dobre wyniki PKO BP nie pomogły inwestorom, co można po części przypisać zmęczeniu wzrostami na bankach, które były “odpowiedzialne” za tak duży spadek WIG20. Po wysokim otwarciu już po godzinie handlu, WIG20 zszedł pod kreskę i wraz z upływem czasu zsuwał się na coraz to niższe poziomy. Ciągle można mieć nadzieję, że to strona popytowa przejmie kontrolę nad rynkiem, pod warunkiem, że dane gospodarcze z USA nie rozczarują. Niedźwiedzie przynajmniej na razie będą starać się zepchnąć benchmarku poniżej 2500 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.05.2024.

Z grona blue chipów 8 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadło Pepco z zyskiem 5,21%. O ponad 3% wzrosły wzrosły akcje Cyfrowego Polsatu. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się Banki zajmując pięć ostatnich miejsc. mBank. stracił 5,09%. PKO BP, Alior, Pekao i Santander zostały przecenione od 5,05% do 3,88%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,15 mld zł. WIG stracił 1,05%. Indeks blue chipów spadł o 1,66%. WIG20fut stracił 1,87%, osiągając na zamknięciu wartość 2521 pkt. Jedynym jasnym punktem były średnie spółki. mWIG40 zyskał 0,40%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,08%.

Złoty pozostaje stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,40.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,00.



