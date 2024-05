Po kwietniowym tąpnięciu na globalnych giełdach, maj okazał się, przynajmniej na razie, pretekstem do kontry byków. Strach przed przesileniem na giełdach i próby shortów, szczególnie widoczne wśród inwestorów detalicznych, pustoszy ich kieszenie. Gdzie szukać wytłumaczenia dla takiego, a nie innego zachowania rynków? Jak podpowiada historia, obecna decyzja Rezerwy Federalnej, o utrzymaniu stóp procentowych na stałym poziomie przez dłuższy czas, okazuje się czynnikiem odświeżającym giełdę. Im dłużej Fed utrzyma je na obecnym poziomie, tym lepiej dla inwestorów. Od ostatniej podwyżki stóp procentowych 26 lipca 2023 r. indeks S&P500 wzrósł o ponad 13%. To 289-dniowa przerwa przed ewentualną zmianą polityki Fed, a indeks wciąż rośnie. Traderzy wyceniają niewielkie szanse na obniżkę stóp procentowych 2 czerwca i jedynie nieco ponad 30% prawdopodobieństwo obniżki, gdy w lipcu. Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Fed obniży stopy procentowe 18 września.

Buchbinder zauważył, że ostatnie sześć okresów gdy Fed utrzymywał wysokie stopy, trwały średnio 240 dni i był okres szczególnie dobry dla akcji, przy średnim wzroście indeksu S&P 500 wynoszącym około 13%. Najlepiej radziły sobie sektory wrażliwe na stopy procentowe, czyli sektor finansowy, energetyczny, przemysłowy i materiałowy. Jest to sprzeczne z obiegowym przekonaniem, że rynek pragnie niższych kosztów kredytu, a nie utrzymywania stóp na podwyższonym poziomie przez dłuższy okres. Jednak Buchbinder twierdzi, podobnie jak wielu innych, że Fed nie musi się spieszyć z łagodzeniem polityki pieniężnej, biorąc pod uwagę niską stopę bezrobocia.

Akcje mają tendencję do wyprzedaży wtedy gdy Fed jest zmuszony do cięć ze względu na słabość gospodarczą, a nie w środowisku, w jakim jesteśmy dzisiaj.

Idąc tym tropem, to właśnie czas, kiedy Fed zacznie ciąć koszt pieniądza, może być impulsem do cofnięcia na giełdach w obawie, że gospodarka zaczyna okres spowolnienia. Dax I FTSE 100 wspięły się na historyczne maksima, Indeksy z kanady: TSX i TSX60 są o grubość włosa są przed wyjściem na ATH. Giełdy w Australii, Indiach, czy Japonii utrzymują się w okolicach historycznych maksimów, zatem może to jest czas, że trzeba zweryfikować swoje nastawienie do rychłej zwałki na giełdach?

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.05.2024.

Byki w Europie i w USA nie odpuszczają.

Czwartkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami większości wiodących indeksów. Niemniej uwaga graczy była skupiona na giełdach we Frankfurcie i Londynie, gdzie oba indeksy są na historycznych maksimach.

Wall Street również optymistyczna, a benchmarki wykazały znaczną część kwietniowej korekty. Dow Jones zyskał 331 pkt., czyli 0,85%. S&P500 wzrósł o 0,51%. Nasdaq Composite zyskał 0,27%.

Giełdy w Azji - powrót do wzrostów.

Ostatnia sesja tygodnia w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w dobrych nastrojach, a prym wiedzie giełda w Hong Kongu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,31%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,53%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,76%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,20%), Szanghaj (0,91%), Singapur (0,80%), Sensex (0,23%). Indeks Asia Dow w górę o 1%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja nad Wisłą, jak i poprzednia, tylko z pozoru mogła wydawać się nudną. Po wysokim otwarciu, WIG20 przez cały dzień oscylował wokół poziomu 2565 pkt. Nudną ze względu na spokojny handel, gdzie byki ograniczyły się do kontroli rynku, a każda próba zepchnięcia indeksy na niższy poziom spotkała się ze zdecydowaną odpowiedzią. Niemniej gołym okiem widać, że to strona popytowa trzyma wszystkie asy w rękawie. Do tego poprawa nastrojów na globalnych giełdach również ma swoje przełożenie na parkiet przy Książęcej. To może być czytelny sygnał przed następnymi sesjami. Niedźwiedzie przynajmniej na razie nie są stanie zepchnąć benchmarku poniżej 2500 pkt., a to może być dobrą prognozą na osiągnięcie kolejnych wyższych poziomów, najwyższych od 52-óch tygodni. Póki co miśki zostały zepchnięte do defensywy i zmuszone do weryfikacji swojej strategii, która jak na razie gołoci ich kieszenie. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów 13 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadły Cyfrowy Polsat z zyskiem 7%. O ponad 3% wzrosły Kęty, LPP i Budimex. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się Dino i Santander, które zostały przecenione odpowiednio o 0,83% i 0,7%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,44 mld zł. WIG zyskał 0,62%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,58%. WIG20fut zyskał 0,78%, osiągając na zamknięciu wartość 2569 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,46%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,12%.

Od początku tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,98.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,39.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,10.



