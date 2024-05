Cena ropy z ponad 10-proc. korektą. Czy spadek cen będzie trwały? Na co zwracać uwagę

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły w środę poniżej 83 USD za baryłkę, wracając do najniższych poziomów od prawie dwóch miesięcy. W rezultacie korekta, która trwa od połowy kwietnia, doprowadziła do ponad 10-proc. spadku cen. Oprócz braku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, co pomogło w spadku tzw. "premii za konflikt", pojawiły się także nowe informacje z Rosji.

OPEC zwiększy produkcję ropy?

Wicepremier Rosji Aleksander Nowak zasygnalizował, że OPEC+ może rozważyć zwiększenie produkcji ropy. Grupa głównych producentów spotka się 1 czerwca, aby zdecydować o polityce wydobycia w drugiej połowie roku.

Obecne porozumienie w sprawie dostaw, które usuwa z rynku około 2,2 miliona baryłek dziennie, wygaśnie pod koniec czerwca. Z kolei dane branżowe pokazały, że zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 0,509 mln baryłek, wbrew oczekiwaniom rynkowym zakładającym spadek o 1,43 mln baryłek.

Amerykanie będą uzupełniać SPR

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) ogłosił nowy przetarg na zakup ropy naftowej w celu uzupełnienia Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej (SPR).

Zamówienie, ogłoszone przez Biuro Rezerw Ropy Naftowej DOE, poszukuje do 3,3 miliona baryłek ropy naftowej w celu dostarczenia do SPR w październiku. Decyzja o zainicjowaniu tego zakupu, jest zgodna ze strategią DOE polegającą na pozyskiwaniu ropy po cenie 79 USD za baryłkę lub niższej. Do tej pory DOE pozyskało łącznie 32,3 miliona baryłek ropy po średniej cenie 76,98 USD.

W Stanach Zjednoczonych zapasy ropy naftowej w SPR spadły z 638 milionów baryłek w momencie inauguracji prezydenta Joe Bidena do zaledwie 347 milionów baryłek do lata 2023 roku, gdy administracja próbowała obniżyć ceny benzyny dla konsumentów, uwalniając ponad 180 milionów baryłek z SPR.

Kluczowe poziomy dla ropy WTI

Wydaje się więc, że czerwiec może przynieść odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać strona podażowa rynku ropy, natomiast z punktu widzenia wykresu cena WTI może mieć istotny opór w rejonie 79 USD. Wydaje się, że dopiero jego pokonanie mogłoby otwierać drogę notowaniom ponownie na wyższe poziomy w stronę 82 USD. Z kolei potencjalne wsparcie wypadać może przy 76 USD, a kolejne dopiero w rejonie 72 USD za baryłkę.

