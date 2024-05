Uwaga inwestorów skupi się dziś na decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że BoE pozostawi stopy na niezmienionym poziomie i podobnie jak Fed będzie czekał na dalszy napływ danych makroekonomicznych. Patrzący w przyszłość inwestorzy szacują jednak, że to BoE będzie jednym z pierwszych z głównych globalnych banków centralnych, który zdecydują się na taki krok. Uczestnicy rynku spodziewają się, że NBP również pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie 5,75%.

Pomimo tego, że kalendarz makroekonomiczny jest pusty, inwestorzy i spekulanci nie mogą narzekać na nudę. Prawie na wszystkich klasach aktywów widać zwiększoną aktywność. Ceny surowców, w tym złota zmieniają się jak w kalejdoskopie. Inwestujący w kruszeć bronią okrągłego poziomu 2300 USD za uncję i od sześciu sesji poziom ten raz jest poziomem otwarcia, to znów zamknięcia sesji. Od początku maja cena złota porusza się w zakresie 2285 - 2337 USD. Amerykański dolar wydaje się pozostawać silny.

Duże dynamiczne ruchy widać w notowaniach jena. Japoński jen powrócił powyżej 155 za dolara, oddając około połowę zysków osiągniętych w zeszłym tygodniu, mimo że władze japońskie w dalszym ciągu ostrzegały rynki przed ekstremalnymi ruchami walut. Minister finansów Shunich Suzuki ponowił ostrzeżenie, że władze są gotowe zareagować na nadmierną zmienność kursów walut, natomiast prezes Banku Japonii Kazuo Ueda powiedział, że przeanalizują wpływ ruchów jena na inflację. W zeszłym tygodniu jen zyskał aż o 5,2% w związku z podejrzeniem interwencji rządu, a dane BoJ sugerują, że wydał on prawie 60 miliardów dolarów na obronę waluty. Tymczasem analitycy argumentowali, że interwencje kupią władzom jedynie trochę czasu, biorąc pod uwagę znaczne różnice w stopach procentowych między Japonią a USA. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała w weekend, że interwencje powinny być rzadkie i powinny odbywać się konsultacje, wskazując na brak koordynacji między Japonią i USA w zakresie polityki walutowej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.05.2024.

Giełdy w Europie rosły, a w USA widoczna ostrożność.

Środowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami większości wiodących indeksów. Niemniej uwaga graczy była skupiona na giełdach we Frankfurcie i Londynie. FTSE 100 wspiął się na historyczne maksimum, a zmienność na Daxie mogła przyprawić o ból głowy, gdzie do południa wydawało się że indeks utworzy nowy rekord, by po południu oddać prawie cały poranny zysk.To kolejna sesja udana dla byków po piątkowych payrollsach, które mogły sugerować, że Fed jednak zdecyduje się w najbliższym czasie na łagodzenia restrykcyjnej polityki co do stóp procentowych.

Za to na Wall Street panowały bardziej stonowane nastroje. Dow Jones zyskał 172 pkt., czyli 0,44%. S&P500 nie zmienił wartości. Nasdaq Composite spadł o 0,18%.

Giełdy w Azji wyczekują na rozwój sytuacji.

Dziś najlepiej radzą sobie giełdy w Chinach i Hong Kongu po danych w Chin, które wskazują na dalsze odbicie gospodarki w Państwie Środka. Większość giełd w regionie Azji i Pacyfiku jest pod kreską. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,41%. Australijski S& P/ASX 200 tanieje o 0,98%. Południowokoreański KOSPI traci 0,80%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,23%), Szanghaj (0,91%), Singapur (0,05%), Sensex (-0,23%). Indeks Asia Dow w górę o 0,09%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja nad Wisłą tylko z pozoru mogła wydawać się nudną. WIG20 przez cały dzień oscylował wokół zera, co można przypisać pustemu kalendarium, spadkami w Azji, neutralnym notowaniom kontraktów na amerykańskie indeksy oraz wzrostom w Europie. Zatem nie było impulsu do zwiększonej aktywności graczy. Jednak determinacja byków uwidoczniła się w ostatniej fazie handlu, gdzie ich szarża sprawiła, że WIG20 zamknął się na maksimum dziennego zakresy wahań. To może być czytelny sygnał przed następnymi sesjami. Niedźwiedzie w przynajmniej na razie nie są stanie zepchnąć benchmarku poniżej 2500 pkt., a to może być dobrą prognozą na osiągnięcie kolejnych wyższych poziomów, najwyższych od 52-óch tygodni. Póki co miśki zostały zepchnięte do defensywy i zmuszone do weryfikacji swojej strategii, która jak na razie gołoci ich kieszenie. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów 13 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadły CD Projekt z zyskiem 2,57%. O ponad 2 % wzrosły Kęty, KGHM i Cyfrowy Polsat. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się Kruk i Alior, które zostały przecenione odpowiednio o 3,23% i 2,02%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,49 mld zł. WIG zyskał 0,47%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,47%. WIG20fut zyskał 0,24%, osiągając na zamknięciu wartość 2549 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,37%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,06%.

Od początku tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,40.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.