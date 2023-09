Po burzliwym tygodniu, obfitującym w decyzje banków centralnych, uwaga inwestorów skupi się na na danych inflacyjnych ze strefy euro oraz danych z rynku nieruchomości i rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że wstępny odczyt CPI z Niemiec, w ujęciu rocznym, wypadnie poniżej 5%. To spory spadek z ponad 6%, jednak znacznie powyżej celu EBC. Dane te poznamy pod koniec tygodnia. Dziś zobaczymy, czy wskaźniki Ifo potwierdzą poprawę koniunktury w niemieckiej gospodarce po ubiegłotygodniowych wstępnych odczytach PMI. W tym tygodniu inwestorzy będą wsłuchiwać się w wystąpienia bankierów centralnych, w tym szefowej EBC, Christine Lagarde oraz prezesa Fed, Jerome Powella.

Giełdy w Europie wciąż bez kierunku.

W reakcji na Fed, globalne giełdy zanurkowały. Piątkowa sesja zakończyła się w czerwieni i był to siódmy tydzień, gdzie główne europejskie indeksy utknęły w ruchu bocznym, zbliżając się do dolnego ograniczenia. Z jednej strony, inwestorów niepokoi fakt, że od wybuchu pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje planu ratunkowego. Z drugiej strony, te niepokoje nie odnajdują jeszcze jednoznacznego odzwierciedlenia w wycenie niemieckiego indeksu giełdowego. Sesje są bardzo zmienne, raz spadkowe, raz wzrostowe. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnymi spadami wszystkich indeksów. Kontrakty na Dax bronią kluczowego wsparcia na poziomie 15450, a jego pokonanie otworzy drogę do dalszej przeceny. Linia trendu rajdu rozpoczętego w październiku 2022 r. została wybita, co może sygnalizować pogłębienie spadków.

W USA odbyła się trzecia z rzędu sesja spadkowa, gdzie wszystkie benchmarki zakończyły dzień na minusie. Dow Jones Industrial Average stracił 107 punktów, czyli 0,31%. S&P spadł o 0,23%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0,09%. Najsłabiej radzą sobie małe spółki z indeksu Russell 2000. Ze względu na kiepskie wyniki finansowe, nawet jeśli nadejdzie odbicie, benchmark może na tym nie skorzystać.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.09.2023.

W Azji przeważają spadki.

W regionie Azji i Pacyfiku, tydzień rozpoczyna się w przewadze spadków w ślad za czerwoną sesją na Wall Street. Chińskim rynkom ciążą akcje deweloperów, po tym, jak China Evergrande porzucił plan restrukturyzacji. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,83%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 0,10%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,45%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,26%), Szanghaj (-0,40%) Singapur (0,33%), Sensex (-0,19%). Indeks Asia Dow spada o 0,16%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Kończąca tydzień sesja na GPW była typową na przetrwanie przy niskiej aktywności graczy, a inwestorzy odpoczywali po burzliwym tygodniu. Wzrostom nie sprzyjała ogólna atmosfera, gdzie giełdy w Azji, Europie i USA straciły, jednak nie na tyle by negatywnie odbić się na warszawskim parkiecie. Podczas piątkowej sesji nad Wisłą niewiele się działo. Zarówno WIG, jak i WIG20 przez cały dzień poruszały się w trendzie horyzontalnym, kończąc notowania w okolicach poziomu otwarcia. Technicznie, WIG20 broni się na 200-okresowej średniej kroczącej, która jest istotnym wyznacznikiem dla graczy długoterminowych. Kontrakt na WIG20, ponownie po ataku na pułap 2000 pkt., został zepchnięty niżej.

Obró t na szerokim rynku wyniósł raptem 804 mln zł. WIG stracił 0,01%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,22%. WIG20fut nie zmienił wartości osiągając na zamknięciu wartość 1984 pkt. Nieco większe ruchy widoczne były na średnich i małych spółkach. mWIG40 spadł o 0,15%. sWIG80 zamknął się nad kreską z zyskiem 0,41%.

Złoty stabilizuje się na wysokich poziomach.

Złoty znajduje się w odwrocie po ostatniej niezrozumiałej decyzji RPP. Wygląda na to, że NBP utracił resztki wiarygodności na rynkach finansowych, a to w dłuższej perspektywie może poważnie zaszkodzić rodzimej walucie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,29.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,60.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,76.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,30



