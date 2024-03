Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie tygodnia będzie posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym zaprezentowane zostaną prognozy gospodarcze FOMC oraz projekcje stóp procentowych tzw. „dot plot”. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, przy wciąż silnym rynku pracy i stopniowym spowalnianiu presji inflacyjnej. Inwestorzy będą uważnie przyglądać się prognozom gospodarczym FOMC oraz “wykresowi kropkowemu” w poszukiwaniu dalszych wskazówek na temat potencjalnego terminu ewentualnych obniżek stóp procentowych, zwłaszcza po gorętszych niż oczekiwano danych CPI i PPI, które skłoniły traderów do złagodzenia swoich oczekiwania na przyszłe obniżki stóp procentowych. Nie tylko Fed znajdzie się na celowniku inwestorów. Oczekuje się, że w innych częściach Ameryki bank, centralny Brazylii dokona szóstej z rzędu obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, obniżając główną stopę Selic do 10,75%. W Europie takie decyzje zapadną na posiedzeniach Banku Anglii, Szwajcarii, Norwegii i Turcji. W pozostałych częściach globu, Bank Rezerw Australii prawdopodobnie pozostawi stopę referencyjną na niezmienionym poziomie.

Duże oczekiwania traderów związane są z Bankiem Japonii. Oczekuje się, że BoJ położy kres swojej polityce ujemnych stóp procentowych po tym, jak największe firmy zgodziły się na duże podwyżki płac. Sugestie takie popłynęły z wypowiedzi niektórych gubernatorów Banku Japonii. Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla jena, który odnotowywał silne wahania kursu do wszystkich walut rezerwowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.03.2024.

Giełdy w Europie bez fajerwerków. Wall Street kończy w czerwieni.

Ostatnia sesja tygodnia na głównych parkietach Europy, w przypadku CAC 40 (0,04%) i Dax (-0,03%) zakończyła się płasko. To trzeci dzień z rzędu spokojnego handlu. Pod kreską finiszowały FTSE 100 i Stoxx 600 tracąc odpowiednio 0,2% i 0,32%. Najlepiej wypadły giełdy południa. IBEX 35 zyskał 0,46%, a FTSE MIB 1,02%.

Piątkowa sesja na Wall Street ponownie zakończyłą się na minusie. Dow Jones Industrial Average stracił 191 pkt., czyli 0,49%. Indeks S&P500 spadł o 0,65%. Nasdaq Composite stracił 0,96%.

W Azji powróciły dobre nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za rosnącymi kontraktami na Wall Street. Na giełdach w Hong Kongu i Chinach, po dwudniowej korekcie powróciły wzrosty. Również po umiarkowanym cofnięciu do wzrostów powrócił Nikkei 225, w oczekiwaniu na decyzję BoJ. Indeks giełdy w Tokio rośnie 2,67%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,07%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,77%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,21%), Szanghaj (0,63%), Singapur (-0,04%), Sensex (-0,15%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,33%.

Podsumowanie sesji na GPW. Czy była manipulacja kursem LPP zdecyduje prokuratura.

Negatywnym bohaterem piątkowej sesji przy Książęcej, który zepsuł święto Trzech Wiedźm był Hindenburg Research. Wydał on niekorzystny raport dla spółki LPP i zajął krótka pozycję na akcjach spółki. Dynamiczny spadek akcji LPP, który ma siedmio procentowy udział w indeksie WIG20, musiał przełożyć się na cały indeks. W początkowej fazie handlu wynik był jeszcze dodatni, a spadki na LPP były równoważone. Handel akcjami LPP ruszył po kilku minutach. Kurs akcji był zawieszany w trakcie sesji, ale ostatecznie zostały one przecenione o 35,78%. LPP to jedna z pięciu największych spółek wchodzących w skład indeksu blue chipów. Taki spadek w dniu wygasania kontraktów budzi podejrzenia, że Hindenburg celowo zmanipulował akcjami spółki. Firma zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury za działania zagrażające bezpieczeństwu rynku finansowego. Manipulacje w handlu akcjami LPP po części przełożyły się na inne walory, co przełożyło się na spadek WIG20 na godzinę przed zamknięciem sesji o 4%. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień ze stratą 2,5%.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 wcześniej odbił od wsparcia w okolicach 2310 pkt. Tym samym przed piątkową sesją w grze była korekta pędząca, odnotowane spadki mogły ją zanegować. Nic jeszcze nie jest przesądzone. Pomimo cofnięcia, wciąż w grze pozostaje podejście WIG20 w stronę 2450 - 2480 pkt. Ale jeśli formacja głowy z ramionami ma się ziścić, możemy zobaczyć zejście poniżej 2300 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 5,99 mld zł. WIG stracił 1,94%. Indeks blue chipów oddał do dorobku 2,54%. WIG20fut stracił 2,07%, osiągając na zamknięciu wartość 2361 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,38%. sWIG80 zakończył dzień stratą 1,22%.

Złoty wciąż pozostaje mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,75.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.