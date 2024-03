Fed i BoJ w centrum uwagi - ważą się losy kursu dolara i japońskiego jena

Nadchodzący tydzień zapowiada się niezwykle interesująco dla obserwatorów globalnych rynków finansowych. Kluczowym wydarzeniem będzie spotkanie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej, które dostarczy ekonomicznych prognoz oraz tzw. "dot plot", czyli projekcji stóp procentowych. Na uwagę zasługują również inne wydarzenia i dane, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie.

Fed w centrum uwagi. Kiedy pierwsze obniżki stóp i co dalej z QT?

W Stanach Zjednoczonych wszystkie oczy będą zwrócone na posiedzenie Rezerwy Federalnej, planowane na środę. Oczekuje się, że stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie po raz piąty z rzędu, co jest efektem wciąż silnego rynku pracy i stopniowego spowolnienia presji inflacyjnych. Inwestorzy z uwagą będą śledzić prognozy ekonomiczne FOMC oraz projekcje stóp procentowych, zwłaszcza po tym, jak ostatnie dane CPI i PPI przekroczyły oczekiwania, skłaniając inwestorów do ograniczenia swoich oczekiwań co do przyszłych obniżek stóp.

Inne kluczowe wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę, to PMI dla sektora produkcyjnego i usług, pozwolenia na budowę, rozpoczęcia budów oraz sprzedaż istniejących domów. Dodatkowo uwaga zostanie skierowana na inne ważne dane, takie jak saldo rachunku bieżącego za IV kwartał, nastroje wśród budowniczych domów oraz Indeks przemysłowy Fed z Filadelfii.

W centrum uwagi Europa i Wielka Brytania — czas na BoE

W Wielkiej Brytanii Bank Anglii prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,25% w czwartek, a cięcie stóp jest przewidywane na sierpień. Oczekuje się, że inflacja bazowa wzrosła o 0,7% miesiąc do miesiąca, co skutkuje spowolnieniem rocznym do 3,6% - najniższym poziomie od września 2021 roku. Inwestorzy będą również oczekiwać danych na temat PMI od S&P Global, zaufania konsumentów GfK, cen producentów, handlu detalicznego, pożyczek publicznych netto oraz zamówień fabrycznych CBI.

Azja w świetle reflektorów. Bank Japonii zmieni swoją politykę pieniężną?

W Japonii oczekuje się, że Bank Japonii zakończy politykę ujemnych stóp procentowych po tym, jak roczne negocjacje płacowe doprowadziły do silnych wzrostów wynagrodzeń. Inwestorzy będą również uważnie obserwować dane inflacyjne, wstępne PMI, eksport i import, indeks Reuters Tankan oraz ostateczne liczby produkcji przemysłowej.

W Chinach ludowy Bank Chin prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe dla pożyczek preferencyjnych na niezmienionym poziomie. Aktualizacje dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w aktywa trwałe będą miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia wyników gospodarczych kraju w pierwszych dwóch miesiącach roku.

Międzynarodowa scena i kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych

Oprócz wyżej wymienionych regionów, decyzje dotyczące stóp procentowych zostaną podjęte również w Brazylii, Kanadzie, Turcji, Szwajcarii i Norwegii. Dane dotyczące inflacji będą monitorowane w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce i Japonii. Na całym świecie inwestorzy będą również analizować wstępne PMI dla sektora produkcyjnego i usługowego z Australii, Japonii, Indii, strefy euro, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Nadchodzący tydzień z pewnością dostarczy wielu istotnych informacji, które mogą wpłynąć na globalne rynki finansowe. Zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni będą uważnie obserwować powyższe wydarzenia.



