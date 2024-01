Po dużym wzroście, nie jest niczym niezwykłym zobaczyć korektę rynku, co można przypisać realizacji zysków. Inwestorzy byli przygotowani na przerwę w rajdzie, który zapewnił S&P 500 dziewięć wzrostowych tygodni z rzędu, gdzie zabrakło tylko 0,6% do wyrównania rekordu ustanowionego niemal dokładnie dwa lata temu. Ten duży wzrost nastąpił w wyniku nadziei, że Rezerwa Federalna mogła zaprojektować ucieczkę przed wysoką inflacją, w której wysokie stopy procentowe spowalniają gospodarkę na tyle, aby schłodzić inflację, ale nie na tyle, aby spowodować bolesną recesję. Na wszystkich rynkach akcyjnych widać było przewagę niedźwiedzi. Jednak jest dużo za wcześnie by kreślić scenariusze spadkowe, bowiem jeszcze przed nami tzw. efekt stycznia.

Wtorkowy spadek jest następstwem miękkich danych z Chin, które wzbudziły obawy o kondycję tamtejszej gospodarki. Nie pomogło także obniżenie ratingu analityków Barclays dla Apple do Underweight z Equal Weight, jak i obniżenie ceny docelowej do 160 dolarów. Apple to jedna ze spółek z grupy Siedmiu Wspaniałych, która napędzała wzrosty w USA.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03.01.2024.

Wtorkowy raport pokazał, że indeks menedżerów zakupów w sektorze produkcyjnym w USA za grudzień wyniósł 47,9 w porównaniu 48,2. To dopiero początek serii danych ekonomicznych, które pojawią się w tym tygodniu. Najważniejsze pojawią się w piątek, kiedy Departament Pracy opublikuje grudniowy raport o zatrudnieniu, w którym prognozuje się utworzenie 170000 stanowisk pracy, w porównaniu z 199000 stanowisk pracy dodanych w listopadzie.

Na całym tym zamieszaniu skorzystał dolar amerykański. Indeks dolara po serii spadków odbił, co może być kontynuowane w najbliższych dniach. Również wzrosły rentowności obligacji skarbowych.

Pierwsza sesja roku pod znakiem próby utworzenia korekty.

Miłe złego początki, tak najkrócej można opisać pierwszy dzień handlu w nowym roku na giełdach Starego Kontynentu, który przebiegał w dość nerwowej atmosferze. Po świetnym początku, już po godzinie indeksy obrały kierunek na południe, a solidne zyski zamieniły się w straty. W ostatniej fazie handlu udało się odrobić ich część, a sesja zakończyłą się w mieszanych nastrojach. Zyskały Dax, FTSE MIB i IBEX 35. Pod kreską finiszowały FTSE100, CAC40 i Stoxx 600.

Dzień na Wall Street zakończył się pogromem spółek technologicznych. Dow Jones Industrial Average zyskał 25 pkt., czyli 0,07%. Indeks S&P 500 spadł o 0,57%. Nasdaq Composite zniżkował o 1,63%.

Giełdy w Azji dominacja spadków.

Giełda w Japonii jest zamknięta z powodu święta. Pozostałe parkiety w rejonie Azji i Pacyfiku tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,37%, a południowokoreański KOSPI spada o 2,10%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,17%), Szanghaj (-0,25%), Singapur (-0,87%). Sensex (0,48%). Indeks Asia Dow traci 0,83%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Pierwsza sesja roku na GPW, zakończyła się korektą raju z ostatnich miesięcy, w ślad za spadkami na globalnych parkietach. Korekta jest czymś normalnym, a wręcz pożądanym dla uspokojenia emocji. Pierwsze dwie godziny handlu przy Książęcej nie zapowiadały się korzystnie dla niedźwiedzi, jednak cofnięcie w Europie zrobiło swoje i WIG20 zanurkował. Ostatnie cztery godziny to udana obrona lokalnego wsparcia w okolicach 2300 pkt., którego pokonanie otworzy drogę do 2200 pkt. Osłabienie złotego również miało swój udział w cofnięciu na GPW.

Techniczna sytuacja ma szansę sprzyjać podaży, ale to okaże się podczas następnych sesji, jeśli inwestorzy nie będą chętni do wykorzystania promocyjnych cen.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 965 mln zł. WIG stracił 1,29%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,69%. WIG20fut spadł o 2,15%, osiągając na zamknięciu wartość 2318 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. Indeks mWIG40 stracił 0,57%. Jedynie sWIG80 zamknął się z symbolicznym zyskiem 0,04%.

Wsparcie na USDPLN zadziałało, ale złoty nieco traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,37.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



