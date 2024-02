Wiadomości rynkowe

Koniec deflacji w Chinach jest bliski? Prawdopodobnie tak. Co to może oznaczać dla rynków?

Ceny konsumpcyjne w Chinach spadły o 0,8% rok do roku w styczniu 2024 r., co oznacza czwarty miesiąc spadków z rzędu, co było najdłuższą serią spadków od października 2009 roku.