Inwestowanie pasywne stało się w USA bardziej popularne niż aktywne inwestowanie. Dane pokazują, że jedynie 47% zarządzanych aktywów w USA jest obecnie nadzorowanych przez aktywne fundusze, w porównaniu z 80% w 2009 roku. Aktywne inwestowanie oznacza regularne kupowanie i sprzedawanie akcji lub innych inwestycji, natomiast inwestowanie pasywne odnosi się do strategii kup i trzymaj, w której kupno i sprzedaż są minimalizowane. Jedną z najpowszechniejszych form inwestowania pasywnego jest inwestowanie indeksowe, w ramach którego inwestorzy lokują swoje pieniądze w funduszach śledzących szeroki indeks rynkowy, takich jak S&P 500. W obecnym otoczeniu rynkowym wyceny akcji są podwyższone, a rozproszenie głównych indeksów jest duże, co oznacza, że akcje nie działają wspólnie.

Kilku zarządzających funduszami przekonuje, że aktywnie zarządzającym pieniędzmi jest ciężko ze względu na pozornie nieubłagany wzrost inwestycji pasywnych. W przypadku większości dostępnych środków inwestycyjnych wartość nie jest brana pod uwagę. Wszystkie pieniądze w tym maszynowy i pieniądz algorytmiczny, nie ma opinii na temat wartości, za to mają opinię na temat ceny: „Jaka będzie cena za 15 minut, a ja chcę to wyprzedzić”.

To może spowodować błędne koło. W miarę jak pieniądz przechodzi od zarządzania aktywnego do pasywnego, menedżerowie wartości zmuszeni są do umorzenia. Następnie sprzedają swoje udziały, co powoduje dalszy spadek wartości akcji, a to skutkuje większą liczbą wykupów. Nagle ludzie, którzy osiągają dobre wyniki, to ci, którzy są właścicielami przewartościowanych aktywów, które czerpią zyski z przepływów do indeksów. Odpływają pieniądze z akcji (wartości) i umieszczane są w indeksie. Inwestorzy pasywni nie patrzą, że sprzedają tanie akcje, a kupują najbardziej przewartościowane.

Spokojna sesja na Wall Street i w Europie.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyłą się w mieeszanych nastrojach. Pod kreską finiszowały Stoxx 600 (-0,07%) i FTSE 100 (-0,44%). Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,17% (IBEX 35) do 0,71% (CAC40).

Wall Street zakończyła dzień w zieleni, jednak skala wzrostów była raczej symboliczna. Dow Jones Industrial Average zyskał 48 pkt., czyli 0,13%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,06%. Nasdaq Composite zyskał 0,24%.

W Azji spokojny handel.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nie przejdą dziś do historii. Spokojny handel w niewielkiej zmienności, zakończył ten tydzień. Inwestorzy z Chin odpoczywają z okazji Księżycowego Nowego Roku, a od poniedziałku uczynią to gracze z Hong Kongu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,3%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,07%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,41%. Na pozostałych parkietach: Singapur (-0,15%), Sensex (-0,04%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Po dwudniowej przepychance między popytem, a podażą, wczorajsza sesja pokazała, że wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia korekty. WIG20 po zielonym otwarciu od razu skierował się na czerwone terytorium i pozostał tam do końca notowań. Zarówno WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.02.2024.

W poniedziałek na wykresie dziennym pojawiła się świeca z dość długim, górnym cieniem i dużym czerwonym korpusem, która mogła być zwiastunem realizacji sporych zysków z długich pozycji. Jednak kolejne dwie świece są świecami inside bar i nie potwierdzały jej ważności. Niestety wczorajsze zamknięcia poniżej poniedziałkowego minimum może sugerować przystanek przed wspinaczką na wyższe poziomy od roku, a zatem scenariusz głębszego cofnięcia nabrał realnych kształtów.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,08 mld zł. WIG stracił 0,96%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,21%. WIG20fut spadł o 1,31%, osiągając na zamknięciu wartość 2333 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,51%. Jasnym punktem okazały się maluchy. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,27%.

Złoty stabilizuje się na poziomach z początku tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



